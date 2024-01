‘Chucho’ Benítez habría sido asesinado, según su hijo

Han pasado más de 10 años del fallecimiento de Christian Benítez. El exjugador ecuatoriano, quien tuvo paso por Santos Laguna y el Club América, murió de forma repentina en Qatar y a pesar del tiempo que ha pasado, se desconocen las razones del deceso exdelantero.

La confesión del hijo de Christian Benítez

A casi 11 años de su partida, el hijo de ‘Chucho’ Benítez, Fabiano, ha roto el silencio sobre la muerte de su padre asegurando que el exjugador fue asesinado.

“Cuando papá fallece, yo era muy niño, tenía 10 años. Yo solo quería a mi papá, no sabía de maldad en el mundo. Cuando crecí me fui haciendo preguntas. En redes hay tantas cosas, pero nadie sabe la verdad...”, dijo Fabiano Benítez en una entrevista para el diario de Ecuador, Studio Futbol.

“El instinto de uno, como hijo, como familiar, como esa persona que lo conoció. Era un joven sano, que no tomaba (alcohol), que estaba para su familia. Me voy haciendo preguntas y digo ¿por qué...?

“O sea, ¿cómo fue? Y bueno, he obtenido documentos donde yo personalmente, no quiero culpar a nadie, pero yo creo, no creo, estoy seguro, que a mi papá lo asesinaron”, agrega el hijo de Christian Benítez.

Tras haber salido del Club América en 2013, el exdelantero firmó con El Jaish SC, equipo de Qatar con el que ‘Chucho’ únicamente jugó un partido un día antes de su fallecimiento el cual fue el 29 de julio de 2013 a los 27 años de edad.

Como jugador del Club América, Christian Benítez tuvo una marca de 79 partidos disputados, mismos en los que hizo 52 goles y dio 15 asistencias. Con el conjunto de Coapa, ‘Chucho’ ganó un título de Liga BBVA MX en 2013.

Antes, formando parte de Santos Laguna, el exjugador tuvo un registro de 110 encuentros jugados con los ‘Guerreros’. Con el equipo de Torreón, Christian Benítez hizo 58 anotaciones y sirvió 25 pases de gol. De igual forma, con Santos Laguna pudo levantar un campeonato en 2008.

