Hijo de Diego Cocca: “Mi papá siempre fue de romper récords y sequías”

Previo a la final del futbol mexicano entre los Rojinegros del Atlas y el León, Manu, hijo del estratega de los Zorros, Diego Cocca, habló en entrevista para Azteca Deportes sobre el que podría ser el partido más importante como entrenador del argentino.

“Puede ser el partido más importante que ha tenido en su vida y le mando mi mensaje de apoyo, como siempre decirle que sea cuál sea el resultado vamos a estar acá para apoyarlo. Yo desde acá en España y mi mamá y hermana desde México, ojalá que se le dé el campeonato pero nosotros estamos feliz por él y apoyando como siempre”, comentó Manu Cocca.

Manu no podrá estar cerca de su padre esta semana, ya que se encuentra del otro lado del mundo buscando su propio sueño, forjándose en el equipo juvenil del Elche de España y con la ilusión de que un día el futbol lo cruce en el camino con su papá.

“Me encantaría (Cruzarse en el camino), la verdad todavía no debute, imagínate si me toca también sería hermoso, la verdad no sé si ahora pero la verdad que sí me gustaría cruzármelo y verlo en el día a día compartiendo plantel”.

Cocca sabe de cortar sequías

Diego Cocca rompió una sequía en Argentina de 14 años sin título en el Racing, en México consiguió ganar un clásico con Atlas después de 4 años, llevar a los Zorros a una semifinal tras 17 años de no estar en la antesala de una final y 21 años más tarde tiene a los tapatíos en la disputa por el título, algo que para la gente que lo rodea, siempre ha trabajado el técnico sudamericano.

“Sería una locura (romper la sequía de 70 años en Atlas), la verdad siempre fue así de romper récords en los clubes a los que va, siempre quiere hacer algo distinto, primero en Defensa y Justicia ascendió por primera vez en la historia, después en el mismo año en Racing, 14 años sin salir campeón y ahora en Atlas es igual, eso es solo la verdad del trabajo que hace él es un poco de romper sequías”, comentó el juvenil del Elche.

Este jueves comienza la batalla por el título del torneo “Grita México Apertura 2021” y los Rojinegros visitan a “La Fiera” y el próximo domingo podrás ver la final de vuelta y la definición por el campeonato a las 19:55 PM en la pantalla de Azteca Deportes.