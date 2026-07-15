El día que Maradona dijo que Messi NO era mejor que Cristiano Ronaldo: “Quisiera que fuera argentino”

La comparación entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo es uno de los debates más grandes en la historia del futbol. Durante más de una década, ambos dominaron el deporte mundial y protagonizaron una rivalidad que todavía genera discusión entre aficionados, periodistas y exjugadores. Uno de los que fue consultado sobre este tema fue Diego Armando Maradona, quien dejó una declaración que hoy vuelve a dar de qué hablar en plena Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Aunque muchos imaginaban que Maradona respaldaría sin matices a Messi por ser argentino, la realidad fue distinta. El campeón del mundo en México 1986 reconoció que prefería el estilo de juego del actual capitán de la Albiceleste, pero también elogió de manera contundente a Cristiano Ronaldo y aseguró que no existía una diferencia tan grande entre ambos.

La frase de Maradona que sorprendió a todos

Durante una entrevista realizada en 2017, Maradona fue consultado sobre quién era mejor entre Messi y Cristiano Ronaldo. Su respuesta dejó una de las frases más recordadas sobre el tema. “Quisiera a Ronaldo como argentino, donde toca la pelota es gol. Messi no lo pasa por arriba a Ronaldo. Que nosotros tengamos una forma de pensar futbolística que nos guste más, cómo lleva la pelota Messi ... a decir que es mucho más que Ronaldo no, no es mucho más que Ronaldo".

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Sin embargo, en la misma conversación, dejó en claro su postura: “Me quedo con Messi porque juega a la pelota, pero el otro es un animal, es increíble”. Las palabras del histórico número 10 reflejaban la enorme admiración que sentía por Cristiano Ronaldo, a quien consideraba uno de los mejores futbolistas del planeta pese a elegir a Messi como su preferido.

En aquella misma entrevista, Diego también salió en defensa de Messi ante quienes cuestionaban su legado por no haber ganado una Copa Mundial en ese momento. Maradona explicó que ningún jugador puede conquistar un Mundial por sí solo y destacó que el futbol es un deporte colectivo. Además, aseguró que la grandeza de Messi ya estaba garantizada independientemente de los títulos que pudiera sumar con la Selección Argentina.

Messi Maradona

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