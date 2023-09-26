Los insultos de Simeone tras la victoria del Atlético sobre el Real Madrid

El Atlético de Madrid venció al Real Madrid en el derbi de la capital española, por la Jornada 6 de La Liga. Con un doblete del ex merengue Álvaro Morata y otro tanto de Antoine Griezmann, el equipo colchonero derrotó a su vecino por marcador de 3-1.

Aunque Toni Kroos acercó al cuadro visitante, los dirigidos por Diego Pablo Simeone terminaron con la racha invicta del plantel comandado por Carlo Ancelotti, en la cancha del Estadio Civitas, Metropolitano.

El hijo del 'Cholo', estuvo presente en el recinto, para apoyar a la escuadra que lidera su padre.

Durante los festejos de la afición colchonera por la victoria, Gianluca se dirigió con insultos y cortes de manga directamente al sector, donde los seguidores blancos se encontraban.

El video de la polémica celebración se hizo viral en redes sociales, causando el disgusto y la desaprobación de los fanáticos, por los actos del atacante del Xerez Deportivo de la Segunda División de España.

Con este resultado, la plantilla rojiblanca se posiciona en el quinto lugar de la tabla general con 10 unidades, pero con un compromiso pendiente por disputar ante el Sevilla por la Fecha 4, que está programado para llevarse a cabo el 23 de diciembre.

Diego Simeone’s son, Gianluca Simeone 😭😭😭



Puro Atleti ❤️🤍 pic.twitter.com/RaKvVKEXEU — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 24, 2023

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Siguientes rivales del Real y Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid afrontará su próximo partido en calidad de invitado al Osasuna, este jueves 28 de septiembre para cerrar la actividad de la Jornada 7, del certamen español.

Por su parte, el Real Madrid en su siguiente enfrentamiento recibirá en el Santiago Bernabéu, este miércoles 27 septiembre a Las Palmas, en el que milita el seleccionado mexicano Julián Araujo, quien llegó el mercado pasado de préstamo desde el Barcelona.

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