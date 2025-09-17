¡INSÓLITO! Hijos de Salvador Cabañas lo demandan por esta razón

Salvador Cabañas vive otra batalla fuera del terreno de juego y lamentablemente es con sus hijos. El ex delantero del Club América enfrentará a Mía y Santiago, quienes buscan ante las autoridades paraguayas que declaren a su padre ‘insano mentalmente’ y poder administrar sus bienes.

De acuerdo a fuentes de aquel país, el objetivo es que el ‘curador’ que en este caso Santiago de 23 años se quede como administrador de los bienes que consiguió su padre hace algunos años. Esto levantó sospechas por parte del abogado de Salvador, quien reiteró que su cliente no tiene ningún trastorno mental, después de que se sometió a un exámen psiquiátrico.

De hecho, José Esquivel (abogado de Salvador Cabañas) comentó que la petición de los hijos del ex jugador no tienen ningún sustento y que esto sería orquestado por terceras personas para perjudicar al ídolo azulcrema. Además, se dijo dolido por la situación que atraviesa su cliente con sus propios hijos y volvió a mencionar que el informe médico reiteró que Cabañas conserva la orientación, juicio crítico y coherencia en su pensamiento.

El ‘triste’ final de su ex esposa

Cabe recordar que, Chava Cabañas vivió otra lamentable situación personal cuando su ex esposa lo dejó sin su fortuna, bienes y además haber tenido una supuesta relación con es ex representante del jugador. Ahora, María Lorgia compra y vende divisas en un local de Asunción, Paraguay para poder vivir.

Crédito: Mexsport

De hecho, ella mismoa reconoció que se quedó sin dinero y además no puede vender las propiedas ya que están en un proceso legal justamente con el ex jugador de los Jaguares de Chiapas. “Tenemos que sobrevivir. Estamos luchando para recuperarlo todo”., declaró el año pasado. Finalmente, Chava Cabañas espera terminar con el pleito legal con sus hijos y se comprometió a llevar el proceso presencialmente aunque eso le haya costado cancelar algunas apariciones públicas.