Himnos del Deporte: The Smashing Pumpkins y Billy Corgan

Billy Corgan, el eterno conde detrás de crear Himnos del Deporte para The Smashing Pumpkins y un vampiro que se alimenta de la sangre deportiva de su natal Chicago. Para el cantante, guitarrista y compositor de éxitos como “Bullet with Butterfly Wings”, hay tres pasiones, según lo dicho en una entrevista para el canal de las Grandes Ligas en agosto de 2025:



“Le digo a la gente todo el tiempo, mis tres pasiones cuando de niño eran: la lucha libre, beisbol y música.”

William Patrick Corgan, de gran compositor de clásicos noventeros a Presidente de la National Wrestling Alliance (NWA) y seguidor del pancracio mexicano, incluso como promotor por medio del festival musical “The World is a Vampire” (que estuvo en la CDMX el 4 de marzo de 2023) como gran impulsor de la lucha libre.

Aparte de sus épicos swings con la guitarra, Billy es amante de los grandes batazos en las Grandes Ligas y de un equipo histórico del Rey de los Deportes:

“Mi abuela era fanática (de los Cubs), de esas que vienen los 162 partidos, así que nací en ese ambiente. No recuerdo, no haberle ido a los Cubs, y me acuerdo comenzar a venir al parque (Wrigley Field) en 1973, 1974.”

Siguiendo en los 70s, vamos a “1979”, uno de los grandes temas de los Pumpkins y año en que los Lakers se encaminaron a séptimo campeonato, justamente encabezados por esta leyenda en 1980, y que inclusó promocionó el álbum de la banda titulado “Oceania” en 2012: “Salón de la Fama, leyenda Laker, Kareem Abdul-Jabbar.”

Hablando de grandes luminarias de las duelas, Dennis Rodman y su odisea “rockstar” con Billy Corgan en Las Vegas. Durante el podcast titulado “Joe Rogan Experience” en 2017, el compositor aprovechó para contar varias anécdotas junto al jugador, entre las que destaca un viaje de excesos justamente en la “Ciudad del Pecado” mientras se jugaban las Finales de 1997 entre Chicago Bulls y Utah Jazz.



Cuenta Corgan que los dos abordaron el avión privado propiedad de un billonaria y con rumbo hacia Nevada, donde apenas duraron 8 horas entre casinos, fiestas y borrachera, mientras apostaban y bebían como si no existiera un mañana.

En palabras del pálido y espigado vocalista: “La noche terminó siendo un total desastre”, ya que en medio de la resaca y la desvelada, decidió acompañar al basquetbolista de regreso hasta Salt Lake City, donde debía entrenar previo al partido siguiente de las Finales. Tras finalizar la sesión, Rodman sugirió a Corgan regresar a la sede de la fiesta pese a la negativa del músico. Al final eso no impidió a que el “Gusano” tomara un avión comercial de regreso a Las Vegas.



La historia no termina, ya que Phil Jackson, entonces entrenador de Chicago, fue parte del final de esta épica anécdota:



“Estaba jugando mini golf en Park City Utah donde los Bulls se quedaban, y Phil Jackson y su familia estaban ahí durante un día libre, y Phil me ve con ojos de “odio”, porque yo soy el responsable de que Dennis (Rodman) se vaya a Las Vegas.”

Tras aquella historia, todo quedaría en “una simple noche de copas”, ya que Michael Jordan vendría al rescate con su mítico “Flu Game” de 38 puntos en el quinto juego de la serie para que los Bulls ganaran su quinto campeonato como dinastía (y el segundo de famoso par de tripletes), haciendo efectiva la frase de “Lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas”.

The Smashing Pumpkins y la pasión musical de Billy Corgan de cantarle a los “cuatro vientos” de Chicago, su amor por los Himnos del Deporte.