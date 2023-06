Himnos del Deporte: “Centerfield” de John Fogerty

El parque de pelota es el diamante más brillante de la primavera y el jardín de los verdes pastos que inician la ruta hacia la primera base durante la pascua, para correr a la segunda almohadilla en el verano, llegar quieto a la tercera en el otoño y para barrerse en el plato para ganar la serie mundial en el invierno.

El primer turno al bate de este himno deportivo-musical, comienza en marzo de 1985, justo a tiempo para el inicio de la pretemporada de las Grandes Ligas.

En los círculos populares de la radio estadounidense sonaba un éxito inusual y poco convencional, ya que era raro encontrar canciones de rock & roll relacionadas al deporte, en especial al beisbol como el pasatiempo nacional de los norteamericanos.

Este tema llegó hasta el puesto 44 en los profundos jardines de las listas musicales para eternamente quedarse en la preferencia beisbolera.

John Forgerty, entonces conocido como ex líder y compositor de la legendaria banda Creedence Clearwater Revival, estaba bien encaminado hacia un regreso musical tras años en el anonimato, pero tenía la gran inquietud de cumplir una pasión, y al final se decantó por otra.

El oriundo de Berkeley, California creció en la bahía y adoptó a los Giants cuando llegaron a San Francisco proveniente de Nueva York, y a los A’s de Oakland que venían de Philadelphia, pero su amor real era para otra franquicia histórica, y esto lo confirmó en una entrevista en 1986: “Bueno me convertí en músico. Mi primera opción fue ser beisbolista, jardinero central de los NY Yankees, pero recuerdo entrar a mi oficina a la edad de 35 años y Bob ya estaba ahí. Le dije: Bob, hoy cumplió 35 y cree que los Yankees no me van a llamar.”

Ahí nace “Centerfield”, tema que inició como el nombre de su tercer álbum solista a mediados de la década de los beisboleros años 80s. La imagen de la portada muestra un guante viejo y anticuado junto al logotipo que se asemeja al de una novena profesional, para con el tiempo convertirse, no solo en un hit, en un gran slam musical.

En el verano de 2010, John fue inmortalizado como el único músico en el salón de la fama del beisbol en Cooperstown, Nueva York. El sueño de su vida y hito de su emblemática carrera en los diamantes musicales a propósito del 25 aniversario de “Centerfield”. Durante su discurso, Fogerty platicó la historia detrás del éxito: “Originalmente cuando compuse esta canción (Centerfield), era básicamente sobre un niño de 8 años agradeciendo el beisbol por toda la alegría e inspiración que me ha dado. Así que ese niño de 8 años está diciendo en estos momentos: ¡No hay nada mejor que esto!”

También habló sobre la anécdota de su famosa guitarra en forma de bate de beisbol, hoy en el museo de Cooperstown: “Se habrán dado cuenta que estoy tocando una guitarra muy chistosa. Hace 25 años, construí este bate-guitarra de beisbol, y solo toca una canción.”

El 25 de marzo de 2020, tocó la canción en el mítico Dodger Stadium de Los Ángeles en el marco de su cumpleaños, acompañado de su banda y de la bella panorámica del inmueble más grande de las Grandes Ligas.

John Fogerty, “As de la loma” musical, “Bambino” de grandes clásicos y poderoso “Sultán del hit” llamado “Centerfield”, con el que impulsó su carrera como todo un ganador e inmortal de los Himnos del Deporte.