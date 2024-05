OFICIAL: ‘Chucky’ Lozano acepta que volvería a la Liga BBVA MX pero con un club

Hirving Lozano es uno de los futbolistas mexicanos con carreras más fructíferas en Europa; actual campeón de la Eredivisie con el PSV, pero al parecer, sin futuro cercano en la Selección Mexicana.

VIDEO | Chris Carter conectó su cuadrangular número 100 en LMB

Te puede interesar: OFICIAL: El nuevo refuerzo de Cruz Azul para el Apertura 2024

Justamente su ausencia en la última convocatoria del equipo azteca, dejó en duda también su futuro en el Viejo Continente, por lo que podría regresar a México previo a su retiro.

Los clubes que quieren al Chucky Lozano

“Sabes que el futbol cambia de un día a otro y en cualquier momento, pero siempre he dicho: yo no cierro las puertas a nadie”, comentó en cuanto comenzaron estos rumores, que incluso lo colocaron en Cruz Azul.

Y sí, desde la directiva de los cementeros sí han puesto los ojos en el atacante mexicano para el Apertura 2024 y él mismo ha hablado al respecto: “sí he visto que hasta Cruz Azul, Chivas, San Diego, Los Ángeles y no sé qué más, pero en este momento estoy en el PSV. La verdad aquí la gente del club me quiere mucho y eso lo agradezco siempre”, comentó, aunque todavía no hay nada oficial respecto a lo que le depara al Chucky.

Chucky Lozano sólo regresaría a México con Pachuca

Aun así, después de quedar fuera de la prelista para la Copa América, Lozano abrió las puertas a un posible regreso a México, pero todo apunta a que su regreso sería al equipo que lo vio nacer como futbolista profesional.

Pachuca, que sería prioridad para el Chucky si es que busca regresar pronto a México; aunque en el PSV apenas cumplió su primer semestre de regreso en el que ya se consolidó campeón de la Eredivisie.

Resumen Leones Negros 1 - 2 Atlante | Final de vuelta Liga BBVA Expansión MX

Te puede interesar: La leyenda del futbol español que se pelearían América y Rayados

De un equipo mexicano querer hacer oficial el fichaje antes de que culmine su contrato, tendrían que ofrecerle un salario anual arriba de los 3 millones de euros, que es lo que gana actualmente en Eindhoven; más el término de contrato, que supuestamente está hasta 2028.