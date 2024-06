Chucky Lozano revela la razón por la decidió dejar Europa

El atacante azteca, Hirving “Chucky” Lozano fue presentado en su nuevo equipo al que llegará a partir de 2025, cabe resaltar que la segunda mitad del 2024 la jugará aún con el PSV de Países Bajos. Una de las ausencias más importantes para la Selección Mexicana en la Copa América 2024 es la de Hirving “Chucky” Lozano quien este verano aprovechó para fichar con el que será su nuevo club, el San Diego FC de la MLS de Estados Unidos.

Tras su presentación con la nueva franquicia del futbol norteamericano, el futbolista mexicano reveló la razón por la que decidió dejar el balompié europeo y emprender una nueva aventura a sus 28 de edad.

“La verdad que me encantó la ciudad, me encantó la gente, la gente es increíble también, cómo lo comenté hace unos instantes. Creo que todo el proyecto de San Diego me motiva mucho a venir para acá, tuve diferentes propuestas, pero creo que está me llenó mucho en todos los sentidos porque me sentí muy identificado en todos los aspectos y bueno la verdad que para mí es lo más importante y también la gente en la ciudad es muy bonito”, mencionó el “Chucky” Lozano.

Por otro lado el dos veces mundialista aseguró que una de las razones por las que decidió llegar a la MLS es por el crecimiento que le puede dar en muchos ámbitos comenzar de cero con la nueva franquicia del futbol de los Estados Unidos.





“La verdad para mí como dije es una oportunidad muy grande empezar con un club desde cero. Tratar de construirlo de la mejor manera como he dicho la gente que está alrededor del club, la gente, el presidente, todos los directivos creo que para mí tiene la mentalidad muy positiva de crecer y es muy importante para para iniciar un club desde cero, creo que para mí es una gran oportunidad. Estoy muy feliz, estoy muy emocionado de poder trabajar con ellos, con un club desde el inicio y la verdad que voy a apoyar a tratar de poner mi granito de arena para que esté club crezca y sea un club importante en la MLS y ¿por qué no en el mundo? Es un proyecto súper importante que pocos clubes tienen a nivel mundial y bueno tratar de ayudar a todos los jóvenes tanto en México como en América creo que es algo para mí muy significativo en mi carrera. Quiero dejar esa huella y con el apoyo del club y de todos los directivos creo que se puede lograr”, finalizó el “Chucky”.