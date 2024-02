Así le ha ido a Chicharito cuando enfrenta a Cruz Azul

Este sábado, Javier Hernández y las Chivas visitarán a Cruz Azul en partido de la jornada 10 que se disputará en el Estadio Azteca. Los rojiblancos harán el viaje a la capital del país el viernes y se espera que la entrada en el inmueble sea extraordinaria debido al presente de ambos equipos y a la posibilidad de que Chicharito tenga más minutos de juego con el Rebaño Sagrado.

El delantero mexicano tuvo el fin de semana su reaparición con Chivas y la vuelta al futbol después de 8 meses de recuperación por una rotura de ligamento en la rodilla derecha. Disputó los últimos 3 minutos del tiempo regular más la compensación. Hernández podrá enfrentar por tercera vez en su carrera a La Máquina celeste.

Los números de Chicharito ante Cruz Azul

Chicharito se ha medido dos veces contra Cruz Azul con saldo de un empate y una derrota. La primera vez fue en el Apertura 2008 en el Estadio Azul. Entró de cambio en la parte final del encuentro para disputar los últimos 3 minutos del compromiso que terminó con empate 2-2.

La segunda vez de CH14 vs los cementeros fue en el Apertura 2009 en la cancha del Estadio Jalisco. El delantero fue titular del equipo dirigido por José Luis Real e hizo dupla en el ataque con el histórico Omar Bravo. El Rebaño Sagrado cayó por la mínima diferencia y Chicharito no pudo anotar. Javier no le ha marcado a Cruz Azul en su carrera.

Como futbolista del Real Madrid, Chicharito y los merengues se midieron a La Máquina en el Mundial de Clubes de 2014 en Marruecos. El mexicano se quedó en la banca en un duelo que ganó el Madrid 4-0 con goles de Sergio Ramos, Karim Benzema, Gareth Bale e Isco Alarcón.

¿Será capaz Chicharito de anotar por primera vez ante Cruz Azul?

