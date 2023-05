Historial del Clásico Nacional: América vs Chivas en Liguilla

Han quedado definidos los partidos de las Semifinales del Clausura 2023 de la Liga MX. Tendremos el Clásico Regio y el Clásico Nacional en la Liguilla. Los enfrentamientos quedaron de la siguiente manera, los juegos de ida: Tigres vs Rayados y Chivas vs América. Los juegos de vuelta: Rayados vs Tigres y América vs Chivas.

El partido entre América vs Chivas ha levantado mucha expectativa, desde las redes sociales oficiales de la Liga MX anunciaron las fechas y horarios para los enfrentamientos.

Historial Clásico Nacional

Será la onceava ocasión en la que se midan en Liguilla, América vs Chivas. El conjunto de Coapa ha logrado vencer en siete llaves y llega como favorito para avanzar a la final del Clausura 2023.

El primer Clásico Nacional se disputó en las semifinales de la temporada de 1982-1983, el marcador terminó Chivas 4-2 América. El segundo encuentro fue en la final de la temporada 83-84, América ganó 5-3 ante Chivas y se proclamó campeón. En la siguiente temporada se volvieron a ver las caras en los Cuartos de Final, América consiguió su pase al ganar 3-0.

El cuarto enfrentamiento se dio en las semifinales de la temporada 90-91, América ganó 5-0 ante Chivas. Para el torneo invierno 97, se enfrentaron en Cuartos de Final y América clasificó al ganar 4-1 Chivas. De igual forma, en el torneo invierno 99 se enfrentaron en los Cuartos de Final, y las Águilas vencieron 1-0 al Rebaño.

Para el Apertura 2006, se enfrentaron en las Semifinales ganando Chivas 2-0 América. En el Apertura 2016 y Clausura 2016 se enfrentaron en los Cuartos de Final y en ambas ocasiones se clasificó el América al ganar 2-1.

Por último, la última vez en que se enfrentaron fue en los Cuartos de Final del Guardianes 2020 y Chivas logró eliminar al América al ganar 3-1.

