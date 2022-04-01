Historial de México vs Polonia, rival del Grupo C | Qatar 2022

México ya conoce a su primer rival para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ubicado en el Grupo C, el equipo dirigido por Gerardo Martino hará su debut en el Mundial frente a Polonia el próximo 22 de noviembre en la cancha del Ras Abu Aboud.

En la historia de las Copas del Mundo, México ya se ha medido a la Selección de Polonia. En la edición de Argentina 1978, el combinado azteca cayó por marcador de 3-1 en la Fase de Grupos y en dicha edición, el conjunto mexicano no avanzó de la primera etapa de la competencia.

Por otra parte, en su duelo más reciente que se disputó el 13 de noviembre de 2017, la Selección Mexicana derrotó a las Águilas Blancas en un duelo amistoso con anotación de Raúl Jiménez en la Arena Gdansk.

Con su participación en Qatar 2022, será la decimoséptima aparición de la Selección Mexicana en una Copa del Mundo de la FIFA, torneo en el que nuestro país registra un récord de 57 partidos jugados de los cuales, 16 son victorias, 14 empates y 27 derrotas. Además, el conjunto azteca cuenta con 60 goles a favor y 98 en contra a lo largo de sus participaciones en el Mundial.

¡A SOÑAR EN GRANDE! ✨🏆

Quedamos ubicados en el Grupo C de #Qatar2022. 👊🏼



¡Vamos a luchar con todo por estos colores! 🇲🇽🔥🔥#TodoMéxicoEnElSorteo | #MiSeleccionEnQatar pic.twitter.com/aAvqgp9P2I — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 1, 2022

Te puede interesar: Los 8 equipos que buscarán los 3 boletos restantes a Qatar 2022

El Grupo de México en el Mundial de Qatar 2022

Luego de hacer su debut frente a Polonia, la escuadra dirigida por el 'Tata' Martino enfrentará a Argentina el día 26 de noviembre en el Education City Stadium y cerrará la Fase de Grupos jugando ante Arabia Saudita el próximo 30 de novimebre.

En caso de avanzar a la siguiente ronda, la Selección Mexicana podría jugar ante uno de los paises sorteados en el Grupo D entre Francia, Dinamarca, Túnez, Perú/Australia.

Te puede interesar: ¡Todo definido! Así quedaron los grupos del Mundial Qatar 2022