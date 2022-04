¡Todo definido! Así quedaron los grupos del Mundial Qatar 2022

Después de tanta espera y de una gran ceremonia en Doha, ya se conoce cómo quedaron conformados los grupos del Mundial de Qatar 2022, donde la Selección Mexicana y las grandes potencias ya saben el rumbo que deberán recorrer para ser campeones.

La fiesta del futbol está próxima a comenzar, pues con los 8 grupos listos para la Copa del Mundo y con 3 invitados más por definir, todo empieza a tomar rumbo para finales de año, donde Qatar 2022 dará inicio.

Te puede interesar: La Selección de Canadá quiere llevar a Marcelo Flores a Qatar 2022

Los estadios del Mundial previo a Qatar 2022

La Selección Mexicana no tendrá el camino ‘fácil’ que mucha gente esperaba, pues en su grupo habrá rivales de cuidado, mismos que no son invencibles, pero deberán jugar de forma inteligente como se lo hicieron a Alemania en Rusia 2018.

Los grupos de Qatar 2022

Después de momentos de nerviosismo y mucha emoción, así quedaron repartidos las selecciones en los distintos sectores de Qatar 2022, donde hay muchos encuentros que fácilmente podrían ser la final de la Copa del Mundo.

Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos

Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Ganador del Gales vs Ucrania / Escocia

Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia

Grupo D: Francia, Vencedor del Perú vs Australia/Emiratos Árabes, Dinamarca, Túnez

Grupo E: España, Ganador del Costa Rica vs Nueva Zelanda, Alemania, Japón

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza, Camerún

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguray, Corea del Sur





Te puede interesar: Las fechas destacadas y el calendario del Mundial Qatar 2022

¿Qué selecciones faltan por calificar a Qatar 2022?

Aunque ya se conoce cómo quedan repartidos los grupos, por los repechajes y la situación de Ucrania quedarán 3 boletos pendientes, mismos que serán definidos de la siguiente manera:

Australia vs Emiratos Árabes

Perú vs Ganador de Australia vs Emiratos Árabes

Costa Rica vs Nueva Zelanda – Concacaf vs Oceanía

Ucrania vs Escocia

Gales vs Ganador de Ucrania vs Escocia

¿Cuándo inicia Qatar 2022?

El Mundial de Qatar 2022 dará inicio el próximo 21 de noviembre con los anfitriones, partido que dará inicio en punto de las 4:00 hrs (tiempo del centro de México) y donde las 32 selecciones van con miras a ocupar el lugar de honor del futbol mundial.