Histórico de Diablos Rojos del México, anuncia sorpresivo retiro a dos días del inicio de temporada

La organización de los Diablos Rojos del México se prepara para ver el cierre de un capítulo importante en la historia de la organización al anunciarse el retiro como pelotero profesional del lanzador Arturo López , quien se despedirá siendo el pitcher abridor del Juego Inaugural de la Temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Javier Arturo López López fue firmado por los Diablos Rojos en 2001 pero ese mismo año firmó con Los Angeles Dodgers pasando posteriormente a los San Diego Padres, pero en 2006 comenzó su carrera con la ‘Pandilla Escarlata’, un camino que actualmente es de 16 temporadas, 303 juegos lanzados y 72 victorias.

El cierre de carrera de Arturo López, sucederá en el Juego Inaugural de LMB

Ese camino llegará al final este jueves 17 de abril cuando López suba al centro del diamante para abrir el duelo inicial de la campaña y una vez que le pidan la pelota, colgará los spikes dejando un legado que se une en la rica historia de la organización.

“Es una decisión que tomé junto con mi familia y estando en contacto con Santiago (Harp) y Jorge (Del Valle). Es una decisión en la que estoy enfocado en pasar más tiempo con mi familia, ya que han sido muchos años de estar en el béisbol día a día, entrenando fuerte, preparándome”, fueron las primeras palabras de López. “No es que me sienta agotado físicamente o cansado mentalmente, es el momento oportuno, el momento correcto de irme bien, irme en lo más alto”.

En 2006, Arturo López debutó con Diablos

El 18 de mayo de 2006, Arturo tuvo su primer juego con la franela de los Diablos cuando enfrentó a los Piratas de Campeche en el Foro Sol con una actuación de 1.0 entradas en blanco. Esa temporada finalizó con 21 apariciones (cinco de ellas aperturas), con marca de 2-3. Después de eso siguió escribiendo su propio libro como un jugador que solo se puso la camisola de los Diablos en la pelota de verano, ganando tres títulos: 2008, 2014 y 2024.

“Para ningún deportista es fácil decir adiós pero hay que saber decir adiós, cuándo elegir el momento y creo que lo he elegido bien”, continuó López. “Yo me voy contento porque pude estar toda mi carrera con los Diablos y es algo que me gané, el estar toda mi carrera con el equipo. Cuando eres alguien que respeta la camisola, que hace las cosas bien dentro y fuera del campo siguiendo los valores del equipo se presentan estas oportunidades tan especiales. Es algo muy bonito el que digan que yo soy uno de los pocos que tuvieron una carrera con un solo equipo”.

Una vez que Arturo López salga del Juego Inaugural de la Temporada 2025 comenzará una nueva etapa dentro de la organización, ya que se convertirá en Analista de Pitcheo para trabajar de la mano con el área deportiva y con el staff de coacheo.