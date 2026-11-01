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Santos Laguna vs Necaxa: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado hoy domingo 1 de noviembre, partido de la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, marcador online

Los Guerreros tienen la posibilidad de meterse a zona de liguilla si concretan una victoria ante unos Rayos ya eliminados de cualquier posibilidad de clasificar.

Santos Necaxa

Escrito por: Erick De la Rosa

Santos Laguna tiene la gran posibilidad de colocarse en zona de liguilla con un triunfo en casa. Los Guerreros recibirán a los Rayos de Necaxa en un duelo vital para los locales ante un equipo hidrocálido que ya no aspira a la fase final del Torneo Apertura 2026. El equipo de Renato Paiva llegaría a 22 unidades en caso de obtener los tres puntos y desplazaría por lo menos a Rayados del octavo lugar y hasta podría quitar al León dependiendo del resultado de la Fiera contra Cruz Azul.

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