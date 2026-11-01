Santos Laguna vs Necaxa: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado hoy domingo 1 de noviembre, partido de la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, marcador online
Los Guerreros tienen la posibilidad de meterse a zona de liguilla si concretan una victoria ante unos Rayos ya eliminados de cualquier posibilidad de clasificar.
Santos Laguna tiene la gran posibilidad de colocarse en zona de liguilla con un triunfo en casa. Los Guerreros recibirán a los Rayos de Necaxa en un duelo vital para los locales ante un equipo hidrocálido que ya no aspira a la fase final del Torneo Apertura 2026. El equipo de Renato Paiva llegaría a 22 unidades en caso de obtener los tres puntos y desplazaría por lo menos a Rayados del octavo lugar y hasta podría quitar al León dependiendo del resultado de la Fiera contra Cruz Azul.
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