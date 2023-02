Histórico de Italia elogió al Napoli del Chucky Lozano

Napoli fue el equipo más goleador de la primera fase de la Champions League, el equipo del Chucky Lozano marcó un total de 20 goles distribuidos por todo el frente ofensivo de la plantilla. Algo que ha llamado la atención de un referente histórico en el ataque de Italia.

Luca Toni ha sido uno de los grandes ejes ofensivos de la selección azzurra en los últimos años. El bombardero conquistó una bota de oro con la Fiorentina y levantó la Copa del Mundo con Italia en 2006. Algo le da mayor validez para expresarse del buen momento que vive el Napoli en la Serie A.

Las palabras de Luca Toni al Napoli de Hirving Lozano

Luca Toni exaltó el actual momento que vive el conjunto del Napoli, que ha sorprendido de buena manera al ex delantero de la Selección Azzurri. El ganador de la Bota de Oro con la Fiorentina reconoció el equipo del Sur de Italia está representando muy bien al Calcio en la Champions League.

“Los Azzurri dominan en Italia pero también en la Champions League, están jugando partidos extraordinarios. Anoche un gran partido, dominaron y Osimhen volvió a ser protagonista. ¿Adónde puede llegar en esta competición? los partidos cobran más importancia”, declaró Luca Toni sobre el buen paso del Napoli en la temporada.

El ex atacante del Bayern Múnich también aseguró que el equipo debe de mostrar mucha personalidad y sobre todo salir a competir sin ningún temor en Europa: “Napoli no debe tener miedo de nadie porque he visto a pocos equipos jugar futbol así”, sentencio Luca Toni.

El gran momento del Napoli no se podría entender sin la cuota goleadora del nigeriano Victor Osimhen, quien ya suma un total de 20 goles en la presente campaña de la Serie A. Por lo que el histórico delantero de la ‘squadra azzurra’, no dudó en destacar su trabajo en el eje del ataque.

“¿Osimhen? Tiene rabia dentro, también lo vimos en el penalti ganado a balón parado. Quiere marcar, quiere ser el hombre decisivo de este equipo que quiere regalar un Scudetto y algo mágico. Lástima que cometieron un error en ese partido contra Cremonese, realmente podrían haberse arriesgado a hacer el triplete”, declaró el ex goleador Italiano.