Calendario de la Liga Mexicana del Pacífico

La Liga Mexicana del Pacífico está cerca de arrancar su temporada 2021, en tanto que las novenas del circuito de invierno, están en plenos trabajos de pretemporada para iniciar del 5 al 7 de octubre las hostilidades.

Los enfrentamientos que inauguran la campaña, serán del 5 al 7 de octubre ,dando el banderazo al rol regular, el próximo 8 de octubre con los duelos de Monterrey ante Mexicali; Navojoa vs. Mazatlán; Jalisco vs. Guasave; Los Mochis vs. Hermosillo y Obregón vs. Culiacán.

Las fechas más importantes de la temporada 2021 de la LMP

TOMATEROS VS. NARANJEROS

Los protagonistas del Clásico del circuito invernal y de la última Serie Final, Tomateros de Culiacán y Naranjeros de Hermosillo será del 15 al 17 de octubre en la casa de los bicampeones, Tomateros, y del 19 al 21 de noviembre en el Estadio Sonora hogar de Naranjeros.

ALGODONEROS VS. CAÑEROS

Los Cañeros y Algodoneros celebrarán su apasionante y atractiva rivalidad, desde la serie inaugural; su segundo choque será del 12 al 14 de octubre en el Estadio Emilio Ibarra Almada, y del 9 al 11 de noviembre en el Francisco Carranza Limón, para complementar la serie anual con las series del 16 al 18 de noviembre y del 14 al 16 de diciembre.

YAQUIS VS. MAYOS

Además de los compromisos que abren la campaña para Obregón y Navojoa, la “guerra de las tribus” se vivirá en otros 9 juegos de esta temporada regular, que se llevarán a cabo del 29 al 31 de octubre en Navojoa, del 9 al 11 de noviembre en el Estadio Yaquis y del 14 al 16 de diciembre en el recinto Manuel “Ciclón” Echeverría.

TOMATEROS VS. VENADOS

La llamada “guerra civil” del Pacífico, abrirá la campaña entre Culiacán y Mazatlán, y además se vivirán dos series adicionales, primero los guindas serán anfitriones ante los Venados del 29 al 31 de octubre y del 3 al 5 de diciembre los astados serán anfitriones de esta vibrante rivalidad.

ÁGUILAS VS. SULTANES

La rivalidad entre regiomontanos y emplumados, es la más joven de la LMP y abrirá la primera serie de rol regular del 8 al 10 de octubre y también inaugurará la segunda vuelta, para ambas novenas del 12 al 14 de diciembre, cerrando estos duelos del 17 al 19 de diciembre en la casa de los fronterizos.

CHARROS VS. TOMATEROS

Jalisco y Culiacán, se miden del 26 al 28 de octubre en Jalisco, y se ven de nuevo en la segunda vuelta, del 30 de noviembre al 2 de diciembre y cerrarán el rol regular del 21 al 23 de diciembre.

¿Cuándo son las dobles carteleras en la LMP?

Los dobles juegos a siete entradas, que están programados en la campaña, serán en noviembre, el 21 de ese mes, los Mayos de Navojoa recibirán a los Sultanes de Monterrey y posteriormente, el 27 los Cañeros de Los Mochis también le harán los honores al cuadro de la capital de Nuevo León.

¿Cuáles son las fechas de los playoffs?

Los Playoffs de la LMP, iniciarán el 25 de diciembre, la Serie Final está agendada para iniciar el 14 de enero con una extensión máxima hasta el 22 de enero.