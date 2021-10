Diablos Rojos del México lanzan abonos para temporada 2022

Los Diablos Rojos del México anunciaron los precios para sus abonos de la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol . La directiva escarlanta comandada por su presidente Othón Díaz mencionó que buscó dar un precio accesible a su afición para que los acompañe en la siguiente campaña donde buscarán el título 17 de su historia.

El abono más barato que se ubica en los jardínes tiene un costo de $1,700 pesos por al menos 45 partidos, en platea alta lateral y platea baja lateral bronce $2,700; mientras que en la zona VIP tiene un precio de $16,000 que incluye diferentes servicios y amenidades. El abono no incluye los partidos de la Liga Invernal Mexicana.

Diablos preparan debut

La novena de Miguel Ojeda alista el arranque de la Liga Invernal Mexicana que para ellos tendrá el banderazo de salida el próximo martes 19 de octubre ante el combinado de Veracruz-Yucatán. La LIM se retoma después de 4 años y Diablos es el tricampeón de una competencia que privilegia el desarrollo de jóvenes talentos de la pelota mexicana. El manager Ojeda, sabe que tienen la obligación de obtener el campeonato, sin embargo, eso no compensa la sequía de 7 años sin levantar el trofeo de la Liga Mexicana de Béisbol.

“Sobre si sanaría, yo creo que no, al final de cuentas es importante ganar y queremos darle una satisfacción a toda la afición de Diablos, a la familia Harp, el compromiso sigue siendo el mismo, la misión no se ha cumplido y se está trabajando desde que cayó el último out para lo que sigue, son momentos difíciles y a veces no hayas como superarlo pero la experiencia de tantos años dice que vamos por buen camino” mencionó Miguel Ojeda sobre los objetivos de los Pingos tras haber perdido ante Leones de Yucatán en la Serie de Campeonato de la Zona Sur.