Los Mariachis pegan primero en la serie ante los Diablos

Los Mariachis de Guadalajara derrotaron en extra inning este viernes a los Diablos Rojos del México en el primer encuentro de la serie por pizarra de 8-7, en el cual, los Pingos mostraron de nueva cuenta capacidad de reacción y en el que además se encontraron frente a frente el lanzador Roberto Osuna y el toletero Adrián González.

Este era uno de los partidos más esperados en la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol, que puedes seguir por Home Run Azteca en aztecadeportes.com, pues llegaba la naciente organización de los Mariachis al Estadio Alfredo Harp Helú, como una novena que está dando de qué hablar siendo protagonista en la Zona Norte, con marca de 8-4, apenas por detrás de los Toros de Tijuana que van 9-3.

Los Escarlata arribaron a este duelo con un presente similar, pues son segundos en la Zona Sur con marca de 8-3, con un juego menos por el que se tuvo que suspender el jueves por lluvia ante los Guerreros de Oaxaca, choque que se disputará en la siguiente visita de los bélicos a la CDMX.

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Mariachis gana con palazo de Adrián Gonz´ález

El play ball de este duelo estuvo en predicamentos por la lluvia que se desató justamente a las 7:00 PM, sin embargo, el agua se apartó del cielo del recinto y dejó que las acciones en el diamante se realizarán, en donde la visita salió enchufada.

En el primer rollo, Beau Amaral pegó de hit y Luis Sardinas hizo lo propio, siguió la presentación de Adrián González en la casa de los Pingos, que conectó imparable por el central que empujó a Amaral a la registradora.

Niko Vázquez recibió pasaporte que llenó la casa y vino Jesse Castillo con hit que remolcó a Sardinas para poner el 2-0, en jugada en la que además los locales sacaron dos outs.

Los Diablos con coraje despertaron e igualaron las hostilidades en el cierre de la entrada, con producciones de Japhet Amador y Yangervis Solarte. Todo esto mientras el público seguía llegando al ‘infierno’ que presentaba un concierto de batazo en un inning.

Guadalajara se adelantó de nuevo con vuelacercas solitario de Christian Ibarra. En el tercer giro, Jesse Castillo empujó al ‘Titán’ y aumentaron la ventaja, pero en el cierre de la entrada los escarlata acortaron distancias con doble productor que llevó a Ornelas a la registradora.

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En el cuarto rollo, la visita se puso a la delantera por 6-3, pero en el cierre del inning los Pingos reaccionaron y empataron la pizarra en una velada en la que la afición se metió de lleno al encuentro ya sin la amenaza de la lluvia.

Diablos rayó en el sexto inning y Mariachis hizo lo propio en el octavo poniendo un 7-7 que empató la tirilla, llegando así hasta el inning 14, donde Luis Sardinas pegó de hit y Adrián González conectó tablazo que impulsó al parador en corto Sardinas, para terminar las hostilidades 8-7.