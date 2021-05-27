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TV Azteca transmitirá Guerreros de Oaxaca vs Diablos Rojos en vivo | LMB

Eléctrico cierre de la serie en la visita del México a Oaxaca, partido que podrán ver totalmente en vivo a través de TV Azteca Deportes.

Diablos Rojos

Escrito por: Azteca Deportes

Se juega el tercer partido de la serie entre los Guerreros de Oaxaca y los Diablos Rojos del México, un encuentro que podrás ver totalmente en vivo este jueves 27 de abrila través de aztecadeportes.com y la App de TV Azteca Deportes.

Se espera un cierre vibrante, después de que en el primer partido, Los Diablos Rojos del México vinieran de atrás en el juego para doblegar a unos bélicos desconcertados, por pizarra final de 4 carreras por 3 en el Estadio Eduardo Vasconcelos.

Los Guerreros habían comenzado atacando en el duelo con un doblete remolcador de Samar Leyva al prado izquierdo y sencillo productor de Eric Meza para poner el juego 2 carreras por 0, pero poco a poco los capitalinos fueron retomando confianza.

Japhet Amador conectó su primer cuadrangular de la temporada en la alta de la cuarta entrada con bambinazo al prado derecho, colocando el juego 2 carreras por 1.

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En la alta de la sexta entrada, los escarlatas hicieron rally de 3 carreras con imparables productores de Daniel Jiménez, Julián León y Omar Meza, colocando arriba a su equipo con la pizarra de 4 carreras por 3.

Después, el miércoles el duelo de pitcheo se realizó entre Edgar Torres por el México frente a Héctor Hernández por Oaxaca, en un partido muy intenso, por lo que se espera que en el último choque haya muchas emociones en el Eduardo Vasconcelos, con ambos equipos obligados a sacar un buen resultado después de un inicio de temporada intermitente en ambos bandos.

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Sigue esta transmisión totalmente en vivo a través de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, en punto de las 7:00 PM. Las mejores transmisiones del rey de los deportes, a través de Home Run Azteca.

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