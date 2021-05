Clavadistas mexicanos con incertidumbre rumbo a Tokio 2020

Con poco tiempo para que inicien los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la clavadista mexicana, Carolina Mendoza, mantiene el sueño de clasificar a su segunda justa veraniega; sin embargo, esa idea está en el limbo, tanto para ella como para otros competidores, ya que la Federación Mexicana de Natación los tiene en incertidumbre.

Esta preocupante situación, se debe a que el selectivo para designar las 12 plazas de clavados que participarán en Tokio 2020, aún no se realiza y por lo tanto los clavadistas se mantienen concentrados y esperando un respuesta desde el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento.

“Estamos en incertidumbre, no sabemos que va a pasar. Se rumora que no habrá selectivo y también se dice que será dentro de dos semanas”, expresó Carolina Mendoza en exclusiva para TV Azteca Deportes.

Te puede interesar: Paola Espinosa, esperanza de medalla en Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Posibles bajas de la Selección Olímpica | Tokio 2020

“Estamos entrenando, pero no podemos planificar nada porque no hay fecha y es complicado”, agregó la ex participante del Exatlón México.

Caro competirá un plaza contra Paola Espinosa

Dentro del selectivo de clavados para los Juegos Olímpicos, solo existen seis lugares para la rama femenil, por lo tanto, Carolina Mendoza peleará a capa y espada para lograr ser parte del seleccionado mexicano que participará en Tokio 2020, aunque esto implique quitarle el lugar a una de las grandes exponentes como lo es Paola Espinosa, una de sus rivales por un puesto a la justa veraniega.

“Le aplaudo todos su logros que ha tenido (Paola Espinosa), pero sí creo que todos merecemos una oportunidad de tener un lugar y se gane en competencias”, dijo Caro Mendoza para Tv Azteca Deportes.

Incluso esta vez, no será la primera ocasión en donde Carolina Mendoza y Paola Espinosa se enfrenten de forma individual.

Te puede interesar: Yo me veo en el podio de Tokio 2020: Briseida Acosta

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018, celebrados en Barranquilla, Colombia, Mendoza venció a Espinosa en el trampolín de tres metros y se quedó con el primer lugar de la prueba.

“Yo estoy preparada y si ya logré ganar una medalla de oro en Centroamericanos, compitiendo contra una gran atleta como lo es Paola, creo que aquí lo puedo volver a lograr”, recordó.

Carolina Mendoza tiene más rivales

Aunque, Caro también reconoce que este duelo deportivo no solo es contra Paola Espinosa ya que compite contra otras clavadistas como Alejandra Orozco o Gabriela Agúndez y en un selectivo puede pasar cualquier cosa.

“Creo que en los selectivos es en donde se debe ganar el lugar. Está bien que se le de oportunidad a las nuevas generaciones, todos tenemos derecho a pelear un lugar y espero que la selección que represente a México en los Juegos Olímpicos sea la mejor”, finalizó Caro Mendoza.