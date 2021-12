El homenaje a Tomiii 11 en el Rewind Hispano 2021

La producción del creador de contenido español, Alecmolon la sigue rompiendo en la plataforma de reproducción de video, Youtube. A un día de su lanzamiento el Rewind Hispano 2021ya se encuentra a prácticamente nada de llegar a las 9 millones de reproducciones.

REWIND HISPANO 2021 [Alecmolon]

En el video resaltan personalidades del futbol de élite mundial como el astro argentino y delantero del PSG, Lionel Messi, el exfutbolista y dueño de Kru Esports, Serguio el Kun Aguero, el defensor de la selección española y del FC Barcelona Gerard Piqué e indudablemente, Ibai Llanos uno de los creadores de contenido en internet del mundo.

Figuras de la escena de nuestro país también se hicieron presentes en el clip de casi 18 minutos de duración, Ari GamePlays, su esposo Juan Guarnizo, El mariana y Luisito Comunica recibieron un espacio entre las estrellas del Streaming y los youtubers más importantes de la industria.

En el video se puede disfrutar del mejor resumen de los eventos importantes en el mundo de los videojuegos, donde participaron figuras como Thegrefg, El Rubius, DjMaRiio, Dross, entre otros.

Entre una serie de divertidas temáticas en el que se desarrolla el video se recuerda a eventos como el primer Mundial de Globos, así como algunas exitosas series de videojuegos tales como Egoland, Marbella Vice o TortillaLand.

La producción retomó tendencias de diferentes áreas como el cine, los videojuegos con representaciones de la famosa serie de Netflix, El Juego del Calamar, Arcane, la serie de League of Legends, Spider-Man: No Way Home y Clash of Clans.

El emotivo homenaje a Tomiii 11

Con motivo de homenaje a los creadores que fallecieron en 2021, los productores se encargaron de no dejar fuera a Tomás Pablo Blanch Toledo, mejor conocido como Tomiii 11, el niño que nos enamoró a todos con sus videos y que rápidamente consiguió ser uno de los máximos representantes de la plataforma. El pequeño chileno falleció en agosto de este año, pero quedó inmortalizado en el corazón de sus fans.