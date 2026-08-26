La HORA EXACTA para ver América vs Columbus Crew, partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2026

Los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 reservan un choque de alto calibre este miércoles 26 de agosto. Las Águilas del América medirán fuerzas contra Columbus Crew en la cancha neutral del Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California.

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Hora exacta del partido América vs Columbus Crew

El balón comenzará a rodar a la HORA EXACTA de las 20:45 horas (tiempo del centro de México), momento en que ambos planteles buscarán amarrar su boleto a la ronda semifinal.

¿Cómo llegan América y Columbus Crew para este partido?

América se presenta a este compromiso atravesando un momento envidiable. Tras hilar triunfos ante Atlético San Luis y Juárez en la Liga BBVA MX, la escuadra consolidó su candidatura como uno de los serios aspirantes en el arranque del Apertura 2026. El balance reciente respalda el trabajo táctico desplegado bajo la gestión de Guillermo Almada: América ostenta solo un descalabro en sus últimos ocho cotejos (G6, E1, P1), siendo esa única caída en la serie de penaltis frente a Austin FC durante la fase inicial del torneo.

La contundencia en ataque es el pilar del cuadro mexicano, registrando 17 anotaciones a favor por apenas cinco en contra en ese periodo, sumado a tres duelos con la portería imbatida. Pese a disputar el boleto en cancha neutral, el nivel exhibido por América genera amplias expectativas entre su afición.

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En la otra cara de la moneda, Columbus Crew encara la eliminatoria sumido en dudas tras hilar tres caídas consecutivas en la MLS, encajando dos o más goles en cada una de ellas. No obstante, su paso internacional cuenta una historia completamente distinta: el Crew firmó una fase de grupos perfecta en la Leagues Cup con tres victorias, incluyendo un triunfo desde los once pasos ante Pumas UNAM.

La irregularidad ha marcado el paso reciente del conjunto estadounidense, firmando un registro balanceado de G4, E1, P4 en sus últimos nueve duelos oficiales. A ello se suma su fragilidad fuera de casa, viniendo de tropiezos consecutivos ante Charlotte y Nashville SC.

