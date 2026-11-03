HORA EXACTA para ver Barcelona vs Aston Villa por la Jornada 4 de la Champions League; el historial entre ambos, la racha que presume el equipo inglés

Barcelona se enfrenta hoy al Aston Villa en el Camp Nou en un duelo estelar correspondiente a la Jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League. El inicio está programado para las 14:00 horas (tiempo del centro de México), y los aficionados podrán seguir minuto a minuto el encuentro a través de aztecadeportes.com.

Historial de enfrentamientos entre Barcelona y Aston Villa

Los cuatro duelos directos históricos entre ambos equipos se disputaron hace más de 40 años, con un saldo favorable para Barcelona (dos victorias, un empate y un revés). Además, el conjunto culé se mantiene invicto en sus últimos quince partidos como local ante conjuntos ingleses (diez triunfos y cinco igualadas), mientras que el Aston Villa ha encadenado tres tropiezos consecutivos en territorio español en competiciones europeas.

¿Cómo llegan Barcelona y Aston Villa para este encuentro?

Barcelona figura entre los máximos candidatos al título continental según los pronósticos, aunque su candidatura sufrió un duro golpe al caer por 4-2 ante el PSG y posteriormente en El Clásico frente al Real Madrid. Pese a estas dudas, la contundente goleada por 6-1 sobre el Alavés devolvió la confianza a los de Hansi Flick, quienes buscan estirar una impresionante racha de diez victorias en sus recientes doce compromisos de fase de grupos o liga en la Champions League. Si bien arrastran una racha de dieciocho encuentros europeos sin dejar su puerta a cero, su fortaleza en casa se mantiene intacta con seis triunfos en siete apariciones oficiales este curso.

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Del otro lado, el Aston Villa pisa territorio catalán como uno de los cinco clubes que conservan el pleno de victorias tras las tres primeras jornadas europeas. Sin embargo, los dirigidos por Unai Emery llegan con sensaciones encontradas tras empatar 1-1 frente al Fulham y quedar eliminados de la copa de la lLiga, frenando una dinámica previa de seis alegrías en siete cotejos. Pese a este leve bache, los ingleses presumen una jerarquía continental notable, habiendo ganado catorce de sus últimos dieciséis duelos internacionales y seis de manera consecutiva en fases de liga de la UEFA.

