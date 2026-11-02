ÚLTIMA HORA: Futbolista sufre paro cardiorrespiratorio tras brutal choque con portero rival (VIDEO)

Momento de verdadera angustia y máxima tensión el vivido en el choque entre los equipos de Tenerife y el Andorra. Las alarmas saltaron de inmediato tras un fortísimo choque de trenes en el área que dejó tendidos sobre el césped al guardameta Jesús Owono y al atacante Jesús de Miguel, paralizando por completo las acciones y conteniendo la respiración de todo el estadio.

La jugada se desencadenó en un balón dividido colgado al corazón del medio campo. En su intento por despejar el esférico y proteger su marco, el arquero Owono salió con vehemencia a dividir la pelota por alto. Sin embargo, en el trayecto se encontró de lleno con el ariete Jesús de Miguel, quien buscaba llevarse el balón con todo el vión.

El choque fue brutal e inevitable: un impacto de la rodilla del guardameta con la cabeza del atacante a máxima velocidad que desestabilizó a ambos futbolistas, dejando desplomado Jesús de Miguel sobre la hierba de forma instantánea.

La rapidez con la que los propios compañeros solicitaron las asistencias reflejó la gravedad de la acción desde el primer segundo.

La reacción del cuerpo médico fue inmediata. Al ver que ninguno de los dos jugadores respondía con normalidad tras la caída, los servicios de emergencia ingresaron al terreno de juego para aplicar de forma prioritaria el protocolo para un paro cardiorrespiratorio.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

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El encuentro se mantuvo detenido durante varios minutos mientras los médicos evaluaban el estado del jugador, entre el absoluto silencio y la preocupación visible en los banquillos de ambas escuadras.

En un comunica del equipo del Tenerife señala que Jesús de Miguel está ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Calendaria y se encuentra estable, dentro de la gravedad.

