Cruz Azul va por el superliderato del Apertura 2026: calendario restante y qué necesita para terminar como líder general

La victoria del Cruz Azul ante el León en el cierre de la Jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX le permitió a La Máquina empatar en puntos con América y Chivas; sin embargo, el gol de último minuto del Plátano Alvarado para la Fiera provocó que los Cementeros se conformaran con el tercer puesto por diferencia de goles.

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Lo que necesita Cruz Azul para ser líder general de la competencia

Cruz Azul tendrá un cierre de torneo desafiante para terminar como líder del Apertura 2026; sin embargo, sus últimos dos partidos serán en condición de visitante ante los Tigres de la UANL y cerrando el campeonato ante las Chivas en el Estadio Akron, en un duelo que podría definirlo todo.

Los Cementeros tendrán que ganar sus dos partidos si quieren aspirar al liderato y esperar a que el América no haga lo propio, ya que en caso de que las Águilas sumen sus últimos seis puntos, el primer puesto será para los Azulcremas por mejor diferencia de goles, en este momento.

Por su parte, las Águilas también tendrán que cerrar fuera de casa sus últimos dos partidos y lo harán ante Pumas y Tigres, mientras que el siguiente juego de las Chivas será visitando al León; sin embargo, no han podido ganar en sus tres más recientes compromisos perdiendo contra Pachuca y empatando con Tijuana y Toluca.

Por sexto torneo consecutivo… LA MÁQUINA ESTÁ EN LA FIESTA GRANDE 💙 pic.twitter.com/mq3Me3VpEV — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 2, 2026

Será el duelo ante el Rebaño Sagrado el próximo domingo 22 de noviembre el que decida el futuro de ambos equipos en la tabla. Dos clubes que llegan con rachas de seis (Cruz Azul) y cinco partidos sin perder (Chivas).

Cabe señalar que entre las dos últimas jornadas del Apertura 2026 habrá un parón por Fecha FIFA para los partidos de la Selección Mexicana ante Jamaica por la Liga de Naciones de la Concacaf, lo que podría afectar el ritmo de juego de los equipos.

Próximos partidos de Cruz Azul en el Apertura 2026

Tigres vs Cruz Azul | Estadio Universitario | Sábado 7 de noviembre

Chivas vs Cruz Azul | Estadio Akron | Domingo 22 de noviembre

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