OFICIAL: Santiago Gimenez es presentado como nuevo jugador del FC Porto

A través de sus canales oficiales y con un llamativo video en redes sociales bajo el lema del "Orgullo Dragón", el FC Porto hizo oficial la incorporación del delantero azteca Santiago Gimenez. El atacante mexicano deja las filas del AC Milan para encarar una nueva aventura en la Primeira Liga de Portugal, un territorio donde históricamente los futbolistas mexicanos han dejado una huella imborrable.

Los detalles del acuerdo con el Milan por Santiago Gimenez

Tras varias semanas de intensas negociaciones en la capital lombarda, la directiva del Porto logró destrabar la operación mediante una fórmula financiera estratégica. El 'Bebote' llega a la escuadra Blanquiazul en calidad de préstamo por una temporada, incluyendo una cláusula de opción de compra obligatoria condicionada al cumplimiento de objetivos deportivos individuales y colectivos.

El acuerdo entre ambas directivas contempla que el Porto asumirá la totalidad de la ficha salarial del futbolista durante su estadía en el Estadio do Dragão. Con este movimiento, el AC Milan facilita la salida del ariete azteca en busca de los minutos y la continuidad que habían escaseado en San Siro, mientras que el club portugués suma a un referente de área comprobado en el balompié del Viejo Continente.

𝗡𝗼 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗺𝗮́𝘀... Ele está cá 🤩



𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘪𝘥𝘰, Santiago Gimenez 💙#BemVindoGimenez pic.twitter.com/TSEFkxtKZG — FC Porto (@FCPorto) August 31, 2026

¿Cuándo podría darse el debut de Santiago Gimenez?

La expectación en la afición de los Dragones es máxima y el cuerpo técnico pretende acelerar los trámites para contar con el atacante lo antes posible. Santi Gimenez presentará las pruebas médicas de rigor en las instalaciones de Olival para posteriormente ponerse a las órdenes del estratega lusitano.

Aprovechando la pausas por la inminente Fecha FIFA de septiembre, el estelar ariete tendrá dos semanas completas para acoplarse al ritmo y la dinámica del plantel. Si todo marcha conforme a lo planeado, se perfila para hacer su debut oficial el próximo fin de semana tras la parada de selecciones, cuando el Porto reciba en casa su siguiente compromiso de la Primeira Liga, o bien en el arranque de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

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