LLEGÓ EL VIERNES BOTANERO: Estos son los partidos que transmite TV AZTECA DEPORTES este 4 de septiembre

Bravos de Juárez vs Pachuca, es el juego que la Liga MX en la jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX presenta, y el cual podrás seguir totalmente EN VIVO por TV Azteca Deportes. El enfrentamiento es entre dos equipos que tienen la necesidad de sacar puntos a toda costa, por lo que teniendo todos los reflectores darán todo en la cancha para poder sumar y escalar puestos en la tabla general.

Te podría interesar: Alan Mozo y su trayectoria que suma a los 'GRANDES DE LA LIGA MX'

El torneo avanza, casi llega a media competencia y los puntos que se pierden cada vez pesan más por las brechas que se abren entre los virtualmente calificados y los que buscan remontar posiciones para pensar en Liguilla.

Bravos y Juárez no han tenido el mejor de los inicios y siguen tratando de encontrar su mejor funcionamiento, pero en plena jornada 7 es momento de plasmar las ideas y eso es lo que anhelan en el juego de la Jornada 7.

Los antecedentes más próximos, también indican que Juárez y Pachuca suelen dar partidos llamativos y considerando al menos los últimos 5 juegos, Juárez suma dos victorias por una de los Tuzos además de un empate.

Transmisión de FUT AZTECA del partido de Juárez vs Pachuca

Partido: Bravos de Juárez vs Pachuca

Fecha y hora: 4 septiembre 8:50 PM

Transmisión: Azteca Siete, aztecadeportes.com y app

Cartelera completa Liga MX Jornada 7

Tras los compromisos de América, Monterrey, León y Toluca en la competencia de la Leagues Cup 2026, solo 5 juegos de los 9 programados, podrás celebrarse, y el resto quedarán postergados.

Viernes 4 de septiembre



FC Juárez vs Pachuca | 21:00 horas | Estadio Olímpico Benito Juárez *TRANSMISIÓN AZTECA DEPORTES*

Sábado 5 de septiembre



Atlético de San Luis vs Chivas | 17:00 horas | Estadio Alfonso Lastras

Tigres vs Necaxa | 19:00 horas | Estadio Universitario *TRANSMISIÓN AZTECA DEPORTES*

Atlas vs Atlante | 21:00 horas | Estadio Jalisco

Domingo 6 de septiembre

