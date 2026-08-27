La HORA EXACTA para ver el Barcelona vs Athletic de Bilbao, partido de la Jornada 2 de LaLiga de España 2026

El Barcelona disputa su segundo partido de LaLiga de España de la temporada 2026-27 este jueves 27 de agosto cuando se enfrente al Athletic de Bilbao en compromiso pendiente de la Jornada 1 a disputarse en la cancha del Camp Nou.

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¿A qué hora juegan Barcelona vs Athletic de Bilbao?

Barcelona recibe este jueves al Athletic de Bilbao en la cancha del Estadio Camp Nou en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México en un duelo de suma importancia para las aspiraciones de ambos equipos.

Y es que desde el arranque, Blaugranas y Leones de San Mamés han tomado caminos opuestos con los del Barca ganando en su presentación ante el Elche por goleada de 5-0, lo que les permitió tomar un camino rumbo a los primeros puestos del campeonato.

Hours before his home debut 🏡🫶 pic.twitter.com/MSWrpTV29r — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 27, 2026

Por su parte, el Athletic de Bilbao perdió frente al Sevilla por 3-1 y una nueva derrota podría condicionarlos a arrancar el campeonato desde los puestos de descenso.

El panorama luce esperanzador para los dirigidos por Hansi Flick ya que el Barcelona no ha perdido ante el Athletic de Bilbao jugando en casa en torneo de liga desde noviembre del 2001, acumulando ya 21 victorias y tres empates frente a los Leones de San Mamés.

Barcelona vs Athletic de Bilbao

Estadio: Spotify Camp Nou

Hora: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Fecha: Jueves 27 de agosto

Jornada 2 de LaLiga

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