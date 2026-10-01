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La hora exacta para ver el Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns, juego de la semana 4 de la temporada 2026 de la NFL

Conoce la hora exacta en la que vas a poder ver el juego de Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns en el inicio de la semana 4 de la temporada 2026 de la NFL

Pittsburgh Steelers Aaron Rodgers

Escrito por: Iván Vilchis

La actividad de la semana 4 de la NFL inicia con el duelo entre Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns que se juega este jueves 1 de octubre de 2026 en el Huntington Bank Field de Cleveland.

El juego lo podrás ver en punto de las 18:15 horas tiempo del centro de México. Para que no te pierdas de ningún detalle de un juego que promete muchas emociones.

Así llegan Pittsburgh Steelers y Cleveland Browns

Ambos llegan empatados en el primer lugar de la AFC Norte, con marca de 2-1. Pittsburgh inició la temporada con victoria ante Atlanta 20-13, cayó ante los Pats 20-3 y se recuperó el domingo ante Cincinnati 30-27, partido en el que Aaron Rodgers lanzó para 292 yardas y tres anotaciones.

El ataque terrestre se apoya casi por completo en Jaylen Warren después de que Rico Dowdle quedara fuera por una lesión. Warren sumó 176 yardas desde la línea de golpeo contra los Bengals, 127 por tierra y 49 por aire.

Cleveland también arrancó 2-1, en la primera semana peridó 10-34 ante los jaguars, venció 23-19 a los Buccaneers y cerró la semana 3 con un ajustado 21-18 sobre Carolina.

Entre los nombres a seguir, en Pittsburgh destacan Aaron Rodgers que busca extender una racha de apariciones en jueves por la noche con al menos dos pases de anotación, Jaylen Warren como principal amenaza terrestre y DK Metcalf en el perímetro. En la defensiva, T. J. Watt y Alex Highsmith figuran entre los líderes de la liga en capturas.

Del lado de Cleveland, además de Watson, hay que vigilar al corredor Quinshon Judkins, al receptor Denzel Boston (195 yardas y dos touchdowns) y al tight end Harold Fannin Jr.

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