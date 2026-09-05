La HORA EXACTA para ver el partido Tigres vs Necaxa, juego de la Jornada 7 de la Liga BBVA MX este sábado 5 de seoptiembre
Tigres se enfrenta a Necaxa; ambas escuadras necesitan unidades y cuando el torneo Apertura 2026 de la Liga MX sigue su curso, deberán de darlo todo para sumar puntos y colocarse en puestos de clasificación.
Llegó el día de ver al conjunto de Tigres por la pantalla de Azteca Deportes en su partido de la Jornada 7 de la Liga MX, en la que se enfrentarán al equipo del Necaxa, que llega al juego con una mejor suma de puntos y un mejor funcionamiento, sin embargo en la cancha del Volcán serán 11 contra 11 y los tres puntos en disputa.
El partido es altamente relevante para los felinos en su misión de remontar posiciones y lograr arribar a zona de calificación por lo que las unidades que precisamente ahora están en juego serán de vital importancia. El certamen ya en la jorada 7 se va haciendo adulto y dejar puntos a la deriva podría pesar.
Por ello se estima la cara de los Tigres sea de coraje y lucha, además de lo estratégico y técnico para lograr ese anhelado resultado por la afición.
Tigres vs Necaxa, VER PARTIDO EN VIVO HOY 5 DE SEPTIEMBRE
Partido: Tigres vs Pachuca
Estadio: Volcán
Hora: 6:50 pm
Transmisión: Azteca Siete
Transmisión: aztecadeportes.com y aplicación
El pronóstico que ofrece la IA del partido Tigres vs Necaxa
Tigres es ligeramente favorito de acuerdo a la IA por la localía y las posibles mejoras pasadas las jornadas.
Coloca un empate como un marcador muy probable quizás con un final de 1-1.
En tanto que la victoria de Necaxa no es lo esperado, debido a que desde el Clausura 2022, Tigres indigesta a los Rayos.
Este pronóstico podrá comprobarse en el juego de esta Jornada 7 que podrás ver EN VIVO por Fut Azteca, desde las 6:50 PM.
Los antecedentes de Tigres vs Necaxa
Necaxa 1-1 Tigres 18 abril 2026
Tigres 5-3 Necaxa 18 abril 2025
Tigres 2-2 Necaxa 11 mayo 2025
Necaxa 0-0 Tigres 8 mayo 2025
Necaxa 1-2 Tigres 1 marzo 2025