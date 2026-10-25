HORA EXACTA para ver Tijuana vs Santos por la jornada 14 del Apertura 2026; qué debes saber para llegar al Estadio Caliente

Santos Laguna vuelve a escena en busca de una séptima victoria al hilo y meterse aún más de lleno en la pelea por la clasificación a la liguilla del Apertura 2026. El cuadro más enrachado del certamen mexicano visita la casa de los Xolos de Tijuana, club que está fuera de los ocho primeros, sin embargo, con un triunfo le pone presión a los de arriba y por si fuera poco, rebasaría a los Guerreros en la tabla general.

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Este cotejo entre clubes de la parte norte del país será este domingo 25 de octubre en punto de las 9:10 pm y podrás seguir el resultado por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. De hecho, este partido entre Xolos de Tijuana y Guerreros será el último de la jornada 14 del Apertura 2026 ya sabiendo los resultados de los ocho compromisos anteriores.

Partidos del domingo de la jornada 14 del Apertura 2026

Atlas vs Puebla — 17:00 hrs — Estadio Jalisco

Querétaro vs Cruz Azul — 19:00 hrs — Estadio La Corregidora

América vs Pachuca — 19:05 hrs — Estadio Banorte

Tijuana vs Santos Laguna — 21:10 hrs — Estadio Caliente

Finalmente, tendremos que poner especial atención a Tahiel Jiménez. El ariete de Santos Laguna vive un momento muy dulce de cara al arco y podría ser la llave del cuadro de Torreón para descifrar el candado fronterizo. Por otro lado, veremos si Gilberto Mora reaparece en el 11 estelar de Sebastián Abreu.