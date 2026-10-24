Pumas vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 24 de octubre, partido de la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Partido en el que se juegan más de tres unidades, los Pumas de la UNAM recibirán a los Tigres UANL en un auténtico duelo de 'felinos' urgidos de puntos. De momento, ambos clubes están fuera de zona de liguilla y ni siquiera un triunfo hoy en la capital los mete a ella, pero si los deja muy cerca. Prácticamente, tanto Esteban Solari y Víctor Manuel Vucetich se juegan su torneo en el Estadio Olímpíco Universitario.

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