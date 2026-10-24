Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Pumas vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 24 de octubre, partido de la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

No hay mañana para Universidad Nacional y el cuadro de la UANL, los dos equipos están fuera de zona de liguilla y una derrota prácticamente los despide de la lucha por el título.

Pumas Tigres

Escrito por: Erick De la Rosa

Partido en el que se juegan más de tres unidades, los Pumas de la UNAM recibirán a los Tigres UANL en un auténtico duelo de 'felinos' urgidos de puntos. De momento, ambos clubes están fuera de zona de liguilla y ni siquiera un triunfo hoy en la capital los mete a ella, pero si los deja muy cerca. Prácticamente, tanto Esteban Solari y Víctor Manuel Vucetich se juegan su torneo en el Estadio Olímpíco Universitario.

Te puede interesar: Rayados de Monterrey vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 24 de octubre, partido de la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Tags relacionados
Pumas Tigres de la UANL

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

PALMEIRAS VS BRAGANTINO FECHA.jpg

Brasileirao| ⁠⁠Palmeiras vs Bragantino

Ver en vivo
3:25 p. m.
SANTOS VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Santos vs Bahía

6:00 p. m.
BKB GATTI VS PANTERA FECHA .jpeg

Azteca Network| Bare Knuckle Fighting Championship

7:55 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca | Emanuel Vaquero Navarrete vs O´Shaquie Foster Live Previo

10:25 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca | Emanuel Vaquero Navarrete vs O´Shaquie Foster

11:01 p. m.
CHAPECOENSE VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| ⁠Chapecoense vs Fluminense

2:55 p. m.
25 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

1:55 p. m.
26 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
26 OCT
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
26 OCT
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
26 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
26 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

1:55 p. m.
27 OCT
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
27 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
27 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

1:55 p. m.
28 OCT