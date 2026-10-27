HORA EXACTA para ver Milwaukee Brewers vs. Tampa Bay Rays: Juego 4 de la Serie Mundial 2026, hoy martes 27 de octubre. Además repasamos las barridas más memorables del historia

Hoy martes 27 de octubre de 2026 se llevará a cabo el Juego 4 de la Serie Mundial en el Tropicana Field entre los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays, partido que comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y que acaparará todas las miradas en un día donde la tensión se respira en cada rincón de la Florida ya que podría ser el último encuentro del "Clásico de Otoño".

El escenario no podría ser más electrizante. Los Milwaukee Brewers llegan con la misión de mantener la ventaja táctica y anímica en territorio ajeno, sabedores de que cada entrada define el rumbo hacia el codiciado campeonato de la Major League Baseball (MLB). Del otro lado, los Tampa Bay Rays se encuentran ante la obligación imperiosa de hacer valer su condición de local en St. Petersburg para evitar la barrida y que sus rivales se queden con el título en su propia casa. Además seguir soñando con ganar los siguientes encuentros y así poder alzar el trofeo de la Serie Mundial.

¿Cuáles han sido las ‘barridas’ más históricas en la Serie Mundial?

A lo largo de más de un siglo de historia en las Grandes Ligas, se han registrado 21 barridas oficiales (4-0) en la Serie Mundial. Pero no todas las barridas son iguales: algunas destacan por su significado, como romper maldiciones históricas o ganar contra todos los pronósticos o por el dominio aplastante de dinastías legendarias.

Boston Red Sox vs. St. Louis Cardinals (2004)

El contexto: Los Red Sox venían de concretar el regreso más milagroso en la historia del beisbol tras revertir un 0-3 ante los New York Yankees en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los venían de concretar el regreso más milagroso en la historia del beisbol tras revertir un 0-3 ante los New York Yankees en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Por qué es memorable: El equipo de Boston llegó encendido y despachó en cuatro juegos seguidos. Con esta barrida rompieron oficialmente la "Maldición del Bambino", conquistando su primer título de Serie Mundial en 86 años.

Cincinnati Reds vs. Oakland Athletics (1990)

El contexto: Los Athletics de Tony La Russa, comandados por Mark McGwire, José Canseco y el célebre cerrador Dennis Eckersley , venían de ganar 103 juegos en la temporada regular y eran amplios favoritos.

Los de Tony La Russa, comandados por y el célebre cerrador , venían de ganar 103 juegos en la temporada regular y eran amplios favoritos. Por qué es memorable: Cincinnati de 1990, guiada por el abridor José Rijo y el temible trío de relevistas conocido como los "Nasty Boys", sorprendió al mundo blanqueando e inmovilizando la poderosa ofensiva de Oakland para completar un 4-0 categórico.

New York Giants vs. Cleveland Indians (1954)

El contexto: Los Indians habían firmado una de las mejores campañas regulares de todos los tiempos al imponer un récord en la Liga Americana con 111 victorias.

Los habían firmado una de las mejores campañas regulares de todos los tiempos al imponer un récord en la con 111 victorias. Por qué es memorable: En el Juego 1 ocurrió una de las jugadas más icónicas en la historia del deporte: "The Catch", la milagrosa atrapada de espaldas de Willie Mays en el batazo de Vic Wertz en el Polo Grounds. Ese momento congeló a Cleveland y catapultó a los Giants a una barrida limpia de cuatro encuentros.

Baltimore Orioles vs. Los Angeles Dodgers (1966)

El contexto: Los Dodgers contaban en su rotación con una de las parejas de zurdos y derechos más temibles de la historia: Sandy Koufax y Don Drysdale .

Los contaban en su rotación con una de las parejas de zurdos y derechos más temibles de la historia: y . Por qué es memorable: El picheo de Baltimore dio una lección histórica de pitcheo. Tras permitir dos carreras en el Juego 1, los abridores de los Orioles (incluyendo a un joven Jim Palmer) blanquearon a los Dodgers durante 33 entradas consecutivas en los Juegos 2, 3 y 4.

New York Yankees vs. San Diego Padres (1998)