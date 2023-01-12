Horario y donde ver Atlético Morelia vs Durango|Liga BBVA Expansión MX

La Liga BBVA Expansión MX continúa con su segunda jornada del Torneo Clausura 2023, pues Atlético de Morelia y Los Alacranes de Durango se medirán en la cancha del Estadio Morelos.

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Los pupilos de Gabriel “El Místico” Pereyra con la obligación de superar lo hecho la temporada pasada, pues la exigencia es mayor y así lo ha confirmado el mismo entrenador argentino.

Los michoacanos comenzaron el Clausura 2023 con un empate que dejó pocas sensaciones buenas para los “Canarios”, ahora de local buscarán hacer pesar el Estadio José María Morelos y Pavón y sacar los tres puntos antes “Los Alacranes”.

Durango, sorprendió en el certamen anterior, ya que se metió a la liguilla y el objetivo es el mismo, pero el tema del cociente es su principal meta.

Los duranguenses comenzaron la campaña con una dura derrota ante los Cimarrones de Sonora, pues sucumbieron por un marcador contundente de 4-0 en su estadio.

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Horario y donde ver Atlético de Morelia vs Durango

El partido entre Atlético de Morelia y "Los Alacranes" de Durango correspondiente a la jornada 2 del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA Expansion MX se vive en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, es decir el sitio: aztecadeportes.com y la app oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 7 pm, hora del centro de México.

El partido será narrado por Raúl Patiño Olivares, Omar Villarreal "El Chivahermano", Mauricio Gutierrez y Rodrigo Ornelas Gutiérrez, quiénes te llevarán las emociones de este partido al puro estilo de FUT Azteca.

Recuerda, todos los martes y jueves podrás disfrutar de la Liga BBVA Expansión MX por TV Azteca Deportes, así que ¡Ya los sabes! Tenemos una cita para seguir la liga de formación del futbol mexicano.

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