Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Horario y dónde ver Correcaminos vs Morelia | Liga BBVA Expansión MX

La actividad de la Liga BBVA Expansión MX con el partido entre el Correcaminos vs Morelia y lo podrás ver plataformas digitales de TV Azteca Deportes

CORRECAMINOS VS MORELIA .jpg

El cuadro del Atlético de Morelia visitará el Estadio Marte Rodolfo Gómez Segura, casa de los Correcaminos de Tamaulipas, este duelo es correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2023 de la Liga Expansión BBVA MX y lo podrás seguir por las pantallas de Fut Azteca por medio de sus plataformas digitales y sus redes sociales.

VER EN VIVO CORRECAMINOS VS MORELIA

Los “Canarios” son sextos de la clasificación general con 11 unidades, producto de tres victorias, dos empates y la misma cantidad de derrotas, por lo que solo se encuentran a tres puntos del líder de la competencia, el Celaya que tiene 14 puntos.

Por su parte, el Correcaminos FC es noveno general, con dos encuentros ganados, dos empates y dos descalabros.

El cuadro de Gabriel Pereyra, tiene que ser más fuerte en condición de visita, pues no ha ganado fuera de casa, ya que en el Torneo Clausura 2023 tienen dos derrotas y un empate.

TV Azteca transmitirá el Correcaminos vs Atlético de Morelia

Podrás seguir la actividad de la Liga BBVA Expansión MX en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, es decir aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes y el canal de YouTube y Facebook.

El partido del Atlético de Morelia y el Correcaminos en punto de las 5:00 pm con la narración de Jesús Joel Fuentes, Daniel López Casarín y Mauricio Gutiérrez, quiénes te llevarán las incidencias del partido al puro estilo de FUT Azteca.

Te puede interesar: El equipo de la Liga MX que más veces ha jugado el repechaje

TV Azteca transmite la Liga BBVA Expansión MX

La Liga BBVA Expansión MX está en FUT Azteca y Azteca Deportes, podrás disfrutar de la liga de formación del futbol mexicano todos los martes a las 5:00 pm y los jueves a las 7:00 pm por aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes, YouTube y Facebook.

Te puede interesar: Atlante le puede competir a los equipos de la Liga MX

Tags relacionados
Atlético Morelia (Pertenece a Liga Expansión MX) Correcaminos de Tamaulipas (Pertenece a Liga Expansión MX)

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP