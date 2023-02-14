Horario y dónde ver Correcaminos vs Morelia | Liga BBVA Expansión MX

El cuadro del Atlético de Morelia visitará el Estadio Marte Rodolfo Gómez Segura, casa de los Correcaminos de Tamaulipas, este duelo es correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2023 de la Liga Expansión BBVA MX y lo podrás seguir por las pantallas de Fut Azteca por medio de sus plataformas digitales y sus redes sociales.

VER EN VIVO CORRECAMINOS VS MORELIA

Los “Canarios” son sextos de la clasificación general con 11 unidades, producto de tres victorias, dos empates y la misma cantidad de derrotas, por lo que solo se encuentran a tres puntos del líder de la competencia, el Celaya que tiene 14 puntos.

Por su parte, el Correcaminos FC es noveno general, con dos encuentros ganados, dos empates y dos descalabros.

El cuadro de Gabriel Pereyra, tiene que ser más fuerte en condición de visita, pues no ha ganado fuera de casa, ya que en el Torneo Clausura 2023 tienen dos derrotas y un empate.

TV Azteca transmitirá el Correcaminos vs Atlético de Morelia

Podrás seguir la actividad de la Liga BBVA Expansión MX en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, es decir aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes y el canal de YouTube y Facebook.

El partido del Atlético de Morelia y el Correcaminos en punto de las 5:00 pm con la narración de Jesús Joel Fuentes, Daniel López Casarín y Mauricio Gutiérrez, quiénes te llevarán las incidencias del partido al puro estilo de FUT Azteca.

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TV Azteca transmite la Liga BBVA Expansión MX

La Liga BBVA Expansión MX está en FUT Azteca y Azteca Deportes, podrás disfrutar de la liga de formación del futbol mexicano todos los martes a las 5:00 pm y los jueves a las 7:00 pm por aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes, YouTube y Facebook.

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