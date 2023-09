Estos son los partidos de la Semana 2 de la NFL 2023

Se fue la primera semana de la Temporada 2023 de la NFL. Con grandes noticias, como el regreso de Brock Purdy, quien la postemporada de la campaña salió lesionado, pero también malas, pues Aaron Rodgers salió del emparrillado en el Monday Night Football, en su debut con los Jets ante los Bills, teniendo la peor de las espectivas, pues se cree que es grave la molestia en el tendón de Aquiles — al momento de escribir esta nota—.

Junto a Purdy, los 49ers dieron un aviso de lo que pueden ser durante este año en el futbol americano de los Estados Unidos, siendo una de las franquicias favoritas para llevarse el Vince Lombardi. Los que sorprendieron para mal fueron los Chiefs —actuales monarcas—, que en duelo inaugural cayeron frente a Detroit, aunque Patrick Mahomes intentó evitar el descalabro, pero sus compañeros dejaron caer varios pases y eso afectó el rendimiento de todos.

¿Quién jugará el Thursday Night Football de la Semana 2 de la NFL 2023?

Para arrancar la Semana 2 de la Temporada 2023 de la NFL, los Eagles, subcampeones del año pasado, reciben en el Lincoln Financial Field a los Minnesota Vikings, quienes cayeron en su debut en la campaña ante los Tampa Bays Buccaneers. Por su parte, Philadelphia buscará su segunda victoria luego de derrotar a domicilio a los New England Patriots. El encuentro se disputará el jueves 14 de septiembre en punto de las 18:15 horas.

Los juegos de las 11 de la mañana de la Semana 2 de la NFL

Ya el domingo 17 de septiembre, a las 11:00 de la mañana, se realizarán ocho duelos simultaneamente. Entre los más atractivos está el Ravens vs Bengals, encuentro donde Joe Burrow y compañía esperan su primer triunfo de la campaña; por su parte los de Baltimore arriban con un triunfo en la bolsa, tras el 25-9 contra los Texans.

Otro encuentro que se puede robar las miradas, es el enfrenamiento entre Mahomes y Trevor Lawrence, Chiefs ante Jaguars, dos contendientes dentro de la Conferencia Americana de la NFL.

Seahawks vs Lions

Colts vs Texans

Bears vs Buccaneers

Packers vs Falcons

Raiders vs Bills

Chargers vs Titans

Juegos de las 2:25 PM Semana 2 de la NFL 2023

Ya en la tarde, cuatro duelos se disputarán en los emparrillados de Estados Unidos. Los Rams reciben a los 49ers, en otro partido que puede sacar chispas dentro de la NFL, siendo una dura prueba para la ofensiva de los de La Bahía.



Giants vs Cardinals

Jets vs Cowboys

Washington vs Broncos

Este será el Sunday Night de la Semana 2 de la NFL 2023

Para cerrar el domingo de futbol americano, el Este de la Conferencia Americana vibrará con el Dolphins vs Patriots. Los de Miami buscan dar un golpe sobre la mesa, y tras vencer a los Chargers, quieren demostrar que están para ganar su División; por su parte los de New England esperan corregir el camino, luego de caer ante los Eagles.

Así se jugará el Monday Night de la Semana 2 de la NFL

Este año tendremos doble carterla de juego de lunes por la noche durante la Semana 2 y la Semana 3 de la Temporada 2023. A las 17:15 horas se disputará el Panthers vs Saints; mientras que a las 18:15 horas, se jugará el duelo del a División Norte entre los Cleveland Browns y los Pittsburgh Steelers.