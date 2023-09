Los partidos de la Semana 3 de la Temporada 2023 de la NFL

Se fueron dos fechas en la Temporada 2023 de la NFL. Mientras unos confirman que pueden ser candidatos al Super Bowl LVIII, que será en Las Vegas, como San Francisco 49ers, otros dejan muchas dudas luego de un par de jornadas disputadas, como Joe Burrow y sus Bengals.

Además, hubo algunas lesiones que lamentar, tanto para los fanáticos del futbol americano, como para los seguidores fieles seguidores del Fantasy, pues Saquon Barkley estará al menos tres semanas fuera, y Nick Chubb, quien en el Monday Night Football, se lastimó la rodilla, y aunque aún no se confirma su futuro, todo indica que podría perderse lo que resta de la campaña.

49ers y Giants protagonizan el Thursday Night Football de la Semana 3

Para arrancar la Semana 3 de la NFL, los 49ers reciben en La Bahía a los New York Giants en el Thursday Night Football. Encuentro que en el papel, los de San Francisco no deberían tener problema para derrotar a sus rivales, pues son unas de las franquicias más completas de la campaña.

En tanto, los de la Gran Manzana arriban con los animos en lo más alto, pues vinieron de atrás para vencer a los Cardinals, luego de 20-0 al medio tiempo. Al final le dieron la vuelta, y consiguieron su primera victoria del año.

Los partidos de la Semana 3 de la NFL del Domingo 24 de septiembre

Juegos de las 11:00 AM | Semana 3 NFL

Falcons vs Lions

Chargers vs Vikings

Saints vs Packers

Texans vs Jaguars

Broncos vs Dolphins

Titans vs Browns

Bills vs Washington

Colts vs Ravens

Patriots vs Jets

Juegos de las 2 PM | Semana 3 NFL

Seahawks vs Panthers

Bears vs Chiefs

Cowboys vs Cardinals

Los Raiders reciben en Las Vegas a los Steelers | Sunday Night Football

Para cerrar la Jornada dominical, los Raiders reciben en Las Vegas a los Steelers, en el Sunday Night Football, donde los ‘malosos’ buscarán su segunda victoria de la campaña, luego de caer ante los Bills en Buffalo; mientras que los de Pittsburgh esperan su segundo triunfo del año, pues cayeron en la Semana 1 frente a los 49ers, pero remontaron a los Browns en el Sunday Night Football de la Semana 2.

Doble cartelera del Monday Night Football

Otra vez hay doble cartelera de Monday Night Football, primero a las 5:15 PM, Eagles visita Tampa Bay para medirse a los Buccaneers que van 2-0 con Baker Mayfield al mando. Para el segundo duelo, a las 6:15 PM, se repite la edición del Super Bowl LVI entre los Bengals y los Rams.