LAFC vs América: Horario del partido del Play In del Mundial de Clubes HOY sábado 31 de mayo

Este sábado 31 de mayo, se define el último boleto para el Mundial de Clubes 2025 en un partido de Play In entre el LAFC vs América. El equipo ganador, terminará entrando al Grupo D, dónde competirá con: Chelsea, Flamengo y ES Tunis.

El encuentro entre LAFC vs América se disputará en el BMO Stadium de Los Ángeles. El equipo de los ángeles serán los locales buscando asegurar su pase al Mundial.

¿A qué hora se juega el LAFC vs América?

El encuentro entre LAFC vs América se jugará en punto de las 20:30 horas tiempo del centro de México. El encuentro que definirá al último equipo en clasificar al Mundial de Clubes.

All to play for.

📅 Sat. 7:30 PM | 🏟️ @BMOStadium | 🏆 @FIFACWC pic.twitter.com/MwiSsGcsa3

— LAFC (@LAFC) May 31, 2025