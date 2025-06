Cruz Azul vs Vancouver Whitecaps: Horario del partido de la final de la Concachampions 2025 HOY domingo 1 de junio

Este domingo 1 de junio del 2025, se juega la gran final de la Copa de Campeones de Concacaf 2025 entre Cruz Azul vs Vancouver Whitecaps. Un encuentro que promete muchas emociones entre dos equipos que han sorprendido con su gran nivel durante toda la competición y buscan poder llevarse el título.

El encuentro entre Cruz Azul vs Vancouver Whitecaps se va a disputar en el Estadio Olímpico Universitario dónde Cruz Azul tiene una ventaja por ser local. El partido se disputará en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.



La Máquina llega con gran experiencia a la final pues ha logrado ganar el torneo seis veces, busca empatar al América que tiene siete. Además, cuanta con Ángel Sepúlveda, que es el máximo goleador del torneo con siete goles, lo que les da una ventaja ofensiva significativa. Logró eliminar a equipos fuertes como Seattle Sounders, Club América y Tigres UANL.

It’s here. The matchday that will crown a champion 🏆

🇲🇽 Cruz Azul vs Vancouver 🇨🇦 pic.twitter.com/INjoXhQpxc

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) June 1, 2025