Fechas y horarios de Rayados vs Tigres en Semifinales del Clausura 2023

Se terminó la actividad de los Cuartos de Final del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Han quedado definidos los equipos clasificados a las Semifinales y los encuentros que se van a disputar. Los enfrentamientos de liguilla quedaron de la siguiente manera, los juegos de ida: Tigres vs Rayados y Chivas vs América. Los juegos de vuelta: Rayados vs Tigres y América vs Chivas.

Desde las redes sociales oficiales de la Liga MX anunciaron las fechas y horarios para los enfrentamientos del Clásico Regio y el Clásico Nacional.

Fecha y horario para los juegos de Rayados vs Tigres

El conjunto de Rayados logró su pase a las Semifinales al eliminar a Santos. El conjunto de la Comarca llegaba de eliminar a Pachuca en el juego de Repechaje, el primer partido terminó empatado 0-0 en el Estadio Corona pero en la vuelta terminó 2-0 dando el pase a los dirigidos por Manuel Vucetich en el Estadio BBVA.

Por otra parte, Tigres llega de vencer a Toluca en una serie de cuartos de final llena de goles y muchas emociones. En el partido de ida, los felinos tomaron ventaja de 4-1 en el marcador, pero los diablos estuvieron cerca de reponerse y avanzar a la siguiente fase quedando 3-1 en juego de vuelta. El marcador global terminó Toluca 4-5 Tigres.

El primer partido del Clásico Regio entre Rayados vs Tigres se disputará el miércoles 17 de mayo a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Volcán. Para el juego de vuelta, será el sábado 20 mayo a las 19:06 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio BBVA.

