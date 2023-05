Fecha y horarios de Rayados vs Santos en Cuartos de Final del Clausura 2023

Terminó la fase de Repechaje del Clausura 2023 de la Liga MX. Han quedado definidos los equipos clasificados a la Liguilla y los encuentros que se van a disputar en los horarios y días correspondientes. Los ocho equipos que lograron pasar a los Cuartos de Final son: Monterrey, América, Chivas, Toluca, Tigres, Atlas, Atlético de San Luis y Santos.

Los enfrentamientos de Cuartos de Final quedaron de la siguiente manera:

Los juegos de ida: Santos vs Rayados, Atlético de San Luis vs América, Atlas vs Chivas y Tigres vs Toluca.

Los juegos de vuelta: Rayados vs Santos, América vs Atlético de San Luis, Chivas vs Atlas y Toluca vs Tigres.

Fecha y horario para los juegos de Monterrey vs Santos

El conjunto de Rayados logró su pase a los Cuartos de Final al quedar en el primer lugar de la tabla de posiciones con 40 puntos, consiguió un total de 13 victorias en el torneo regular, empató un partido y perdió tres juegos.

Fue el equipo que tuvo la segunda mejor ofensiva del torneo regular con 35 goles anotados y la segunda mejor defensiva al solo registrar 14 tantos recibidos durante el torneo.

Por otra parte, Santos sorprendió a todos al lograr entrar a la Liguilla tras eliminar a Pachuca en el Repechaje. Los guerreros consiguieron un total de 19 puntos y fueron la segunda peor defensiva recibiendo un total de 37 goles.

El primer partido de la llave entre Rayados vs Santos se disputará el miércoles 10 de mayo a las 19 horas en el Estadio TSM Corona y el juego de vuelta será el sábado 13 de mayo a las 19:06 horas en el Estadio BBVA.

