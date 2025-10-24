Los horarios OFICIALES del México GP 2025 de la Fórmula 1

La Fórmula 1 vuelve a México para celebrar una década ininterrupida de acciones en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, evento que se supera año con año y que suma a muchos más aficionados, que llenarán las tribunas desde este viernes 24 de octubre con las primeras prácticas libres, el sábado con la clasificiación y el domingo con la esperada carrera.

Seguidores en la pista, o desde diferentes puntos podrán seguir estas actividades en los siguientes horarios oficiales, siendo la agenda publicada por la propia FÓRMULA 1, a través de sus plataformas:

Viernes 24 de octubre



Práctica 1 | 12:30-13:30

Práctica 2 | 16:00-17:00

Sábado 25 de octubre



Práctica 3 | 11:30-12:30

Clasificación | 15:00-16:00

Domingo 26 de octubre



Desfile de pilotos | 12:00-12:30

Himno nacional | 13:44-13:46

Carrera México GP | 14:00-16:00

¿Cuándo y a qué hora correrá Pato 0’Ward en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez?

Pato O’Ward, piloto de IndyCar, correrá por cuarta ocasión un auto de Fórmula Uno, y la segunda ocasión en el marco del Gran Premio de México, cuando sea el encargado de subirse al coche de McLaren paras las primeras prácticas libres.

Es decir, Pato O’Ward corre este viernes 24 de octubre de 12:30 a las 13:30 para probar el bólido , tener los primeros resultados de los test y ofrecer datos importantes para la escudería McLaren rumbo a la clasificación y carrera.

O’Ward previamente habló de su emoción y responsabilidad de aparecer en este Mexico GP, que recalcó tiene un sensación especial por ser la carrera en casa.

Checo Pérez se descarta para aparecer en el Mexico GP

Cuando miles de aficionados esperaban ver a Sergio Checo Pérez aparecer en la pista del AHR, de la Ciudad de México, se ha dado a conocer que Checo no aparecerá, no se mostrará en ningún momento de la carrera y fue el mismo volante de Cadillac quien comentó que la verá por televisión.

Checo explicó que sentía emociones encontradas por venir a la Ciudad de México, ver la pista y la atmósfera y no correr.

“La veré por la televisión, no estaré y me voy a Guadalajara”, comentó Checo.