deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Los horarios OFICIALES del México GP 2025 de la Fórmula 1

La Fórmula 1 regresa a México y desde este viernes, los bólidos de la máxima categoría encienden los motores para disputar el México GP en Autódromo Hermanos Rodríguez.

mexico gp horarios 2025
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
AUTOMOVILISMO
Compartir

La Fórmula 1 vuelve a México para celebrar una década ininterrupida de acciones en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, evento que se supera año con año y que suma a muchos más aficionados, que llenarán las tribunas desde este viernes 24 de octubre con las primeras prácticas libres, el sábado con la clasificiación y el domingo con la esperada carrera.

Seguidores en la pista, o desde diferentes puntos podrán seguir estas actividades en los siguientes horarios oficiales, siendo la agenda publicada por la propia FÓRMULA 1, a través de sus plataformas:

Viernes 24 de octubre

  • Práctica 1 | 12:30-13:30
  • Práctica 2 | 16:00-17:00

Sábado 25 de octubre

  • Práctica 3 | 11:30-12:30
  • Clasificación | 15:00-16:00

Domingo 26 de octubre

  • Desfile de pilotos | 12:00-12:30
  • Himno nacional | 13:44-13:46
  • Carrera México GP | 14:00-16:00

¿Cuándo y a qué hora correrá Pato 0’Ward en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez?

Pato O’Ward, piloto de IndyCar, correrá por cuarta ocasión un auto de Fórmula Uno, y la segunda ocasión en el marco del Gran Premio de México, cuando sea el encargado de subirse al coche de McLaren paras las primeras prácticas libres.

Es decir, Pato O’Ward corre este viernes 24 de octubre de 12:30 a las 13:30 para probar el bólido , tener los primeros resultados de los test y ofrecer datos importantes para la escudería McLaren rumbo a la clasificación y carrera.

O’Ward previamente habló de su emoción y responsabilidad de aparecer en este Mexico GP, que recalcó tiene un sensación especial por ser la carrera en casa.

Checo Pérez se descarta para aparecer en el Mexico GP

Cuando miles de aficionados esperaban ver a Sergio Checo Pérez aparecer en la pista del AHR, de la Ciudad de México, se ha dado a conocer que Checo no aparecerá, no se mostrará en ningún momento de la carrera y fue el mismo volante de Cadillac quien comentó que la verá por televisión.

Checo explicó que sentía emociones encontradas por venir a la Ciudad de México, ver la pista y la atmósfera y no correr.

“La veré por la televisión, no estaré y me voy a Guadalajara”, comentó Checo.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”
nascar .jpg
AUTOMOVILISMO
Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports
WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
×
×