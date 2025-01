Horas cruciales para el futuro de Matías Almeyda con el AEK de Atenas

El futuro de Matías Almeyda en el AEK de Atenas pende de un hilo. Tras la dolorosa derrota ante uno de sus máximos rivales, Panathinaikos, el entrenador argentino anunció que sostendrá una reunión crucial con el dueño del club, Marios Iliopoulos, para definir su continuidad.

Las palabras de Almeyda en rueda de prensa no dejaron lugar a dudas sobre su malestar: “Respeto a la gente, respeto a los jugadores, respeto al dueño, pero me quiero y tengo dignidad y en la vida no es todo que sí". Con esta contundente frase, el Pelado dejó entrever su hartazgo ante las constantes críticas que ha recibido en los medios griegos, especialmente por sus decisiones tácticas y la conformación de sus alineaciones.

Matías Almeyda era candidato para dirigir a México

Además, Almeyda denunció la existencia de filtraciones internas que estarían perjudicando la estabilidad del equipo.

Recordemos que Almeyda llegó al fútbol griego a mediados de 2022 y rápidamente conquistó a la afición del AEK al ganar la liga y la copa en su primera temporada. Este éxito le permitió ampliar su contrato hasta 2028, pero los últimos resultados y las constantes críticas parecen haber minado su relación con parte de la directiva y la prensa.

¿Matías Almeyda regresa a Chivas?

Ante este panorama, los rumores sobre un posible regreso de Almeyda a Chivas han revivido. Sin embargo, esta posibilidad parece remota. Guadalajara acaba de iniciar un nuevo proyecto con el entrenador español Óscar García por lo que un cambio de timón en estos momentos del torneo luce imposible. El nombre de Matías Almeyda siempre ha rondado el entorno rojiblanco desde que salió del club en 2018.

De acuerdo con reportes desde Grecia, Almeyda podría finalizar la temporada con el AEK y poner fin a su exitosa etapa en el fútbol helénico. Si esto ocurre, el entrenador argentino no tardaría en recibir ofertas de otros clubes, tanto en Europa como en América.

