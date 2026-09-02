La Premier League rompe el mercado: Así quedó la lista de los 10 fichajes más caros

El mercado de fichajes de verano de 2026 en la Premier League ha vuelto a romper todos los registros económicos. Luego de la conclusión de la ventana de fichajes este lunes 1 de septiembre, los clubes ingleses gastaron cifras multimillonarias para reestructurar sus plantillas de cara a la temporada 2026/27.

El Manchester City encabezó las operaciones más costosas del periodo tras invertir 451 millones de euros, cerrando en el último día de mercado el traspaso de Enzo Fernández procedente del Chelsea. A continuación, se detallan los 10 fichajes más caros concretados por los clubes ingleses en la recién concluida ventana de transferencias:

Top 10 de Fichajes de la Premier League (Mercado de Verano 2026)

Enzo Fernández | Chelsea al Manchester City | 145 millones de euros Morgan Rogers | Aston Villa al Chelsea | 138 millones bde euros Elliot Anderson | Nottingham Forest al Manchester City | 135 millones de euros Bradley Barcola | PSG al Liverpool | 125 millones de euros Sandro Tonali | Newcastle al Tottenham | 108 millones de euros Mateus Fernández | West Han al Tottenham | 99 millones de euros Ayyoub Bouaddi | Lille al Manchester City | 95 millones de euros Sávio | Manchester City al Tottenham | 87.7 millones de euros Bruno Guimaraes | Newcastle al Arsenal | 87.5 millones de euros Carlos Baleba | Brighton & Hove Albion | 81.5 millones de euros

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El cuadro de los Citizens completó tres de las adquisiciones más elevadas del mercado al incorporar a Enzo Fernández, Elliot Anderson y al joven francés Ayyoub Bouaddi.

Tottenham renovó su mediocampo y ataque invirtiendo fuertes sumas por Sandro Tonali, Mateus Fernandes y el extremo brasileño Sávio.

Mientras, Las 'Urracas' recaudaron sumas importantes en el mercado interno con las salidas de Tonali hacia el Tottenham y de Bruno Guimaraes rumbo al campeón Arsenal.

