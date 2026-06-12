Hormiga González hizo lo mismo que Chicharito Hernández cuando jugó un Mundial con México

La victoria de México por 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó varios momentos para el recuerdo. Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez acapararon los reflectores, pero una de las escenas más comentadas en redes sociales tuvo como protagonista a Armando 'Hormiga' González, delantero de Chivas que vivió su estreno en el torneo más importante del planeta.

Durante la ceremonia previa al encuentro disputado en el Estadio CDMX, las cámaras captaron al atacante visiblemente emocionado mientras sonaba el Himno Nacional Mexicano. Las lágrimas del joven futbolista rápidamente se viralizaron entre los aficionados, quienes destacaron la pasión con la que vivió uno de los momentos más importantes de su carrera profesional.

La imagen de la Hormiga González recordó a Chicharito Hernández

Las fotografías de Armando González arrodillado sobre el césped y conmovido durante los actos protocolares provocaron una ola de reacciones en redes sociales. Muchos aficionados incluso compararon la escena con una imagen que quedó marcada en la historia reciente de la Selección Mexicana: la de Javier 'Chicharito' Hernández emocionado durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

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Al igual que ocurrió con el histórico goleador mexicano hace 16 años, la 'Hormiga' no pudo contener las emociones al representar a su país en una Copa Mundial. Los usuarios rápidamente compartieron montajes y comparaciones entre ambos futbolistas, resaltando la similitud de los gestos y la importancia del momento que estaban viviendo.

La imagen tomó todavía más fuerza debido a que González pertenece a una nueva generación de futbolistas mexicanos que busca dejar historia en el escenario internacional, tal como lo hizo Chicharito durante gran parte de su trayectoria con el combinado nacional.

Así fue el debut mundialista de Armando González

Más allá del momento emotivo, el delantero también pudo cumplir el sueño de disputar sus primeros minutos en una Copa Mundial de la FIFA 2026™. Javier Aguirre decidió darle ingreso al minuto 76 en sustitución de Raúl Jiménez, cuando México ya tenía controlado el encuentro frente al conjunto sudafricano.

Su entrada fue celebrada por los aficionados presentes en el Estadio CDMX y también por Chivas, club que reaccionó de inmediato en redes sociales para felicitar a uno de sus canteranos. Aunque no tuvo oportunidades claras frente al arco rival, participó en varias jugadas ofensivas y comenzó a sumar experiencia en el máximo escenario del futbol mundial.

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