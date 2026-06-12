Hormiga González lloró en el Himno Nacional y Chivas lo motivó con este mensaje: “Otaku”

La Selección Mexicana tuvo una noche especial en el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por la victoria 2-0 ante Sudáfrica, el gol de Julián Quiñones con tintes de venganza y por el debut de jóvenes promesas. Uno de ellos, Armando la Hormiga González, no pudo contener las lágrimas durante la ceremonia previa al encuentro.

El protagonista fue la “Hormiga” González con su debut mundialista. El delantero de Chivas apareció visiblemente conmovido mientras sonaba el Himno Nacional Mexicano, interpretado por Alejandro Fernández. Rodeado de sus 25 compañeros en el círculo central, el atacante vivió el momento más importante de su carrera.

Así motivó Chivas a la Hormiga González en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La emoción del delantero también fue seguida de cerca por Chivas. Cuando Javier Aguirre decidió enviarlo al terreno de juego al minuto 76 en sustitución de Raúl Jiménez, el club rojiblanco reaccionó de inmediato en redes sociales.

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Desde su cuenta oficial de X, el Guadalajara publicó: “76' ¡ARMANDO GONZÁLEZ ENTRA AL TERRENO DE JUEGO! ¡VENGA, OTAKU!”. El mensaje rápidamente llamó la atención de los aficionados, quienes celebraron la presencia del canterano tapatío en una Copa Mundial de la FIFA.

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Armando González tuvo sus primeros minutos en el Mundial 2026

El atacante ingresó cuando México ya tenía ventaja en el marcador. Su participación fue breve, pero representó un paso importante en su trayectoria con la Selección Mexicana. Además, se produjo en un escenario de máxima exigencia y ante miles de aficionados presentes en las tribunas del Estadio CDMX (antes Azteca).

Aunque no tuvo oportunidades claras de gol, el delantero participó en varias acciones ofensivas y logró tocar el balón en distintas zonas del campo durante los minutos que permaneció sobre el césped.

Los números de Armando González contra Sudáfrica

De acuerdo con las estadísticas de Sofascore, Armando González recibió una calificación de 6.2. Registró 4 toques de balón, 2 posesiones perdidas, 2 carreras realizadas y una distancia recorrida con balón de 10.5 metros. También completó el único pase que intentó, para una efectividad del 100 %, incluyendo un pase acertado en campo rival.

