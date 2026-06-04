No vas a creer cómo se actualizó el valor de Hormiga González después del Clausura 2026

Armando ‘Hormiga’ González fue una pieza clave de Chivas a lo largo del Clausura 2026. El equipo de Gabriel Milito fue líder del torneo por un largo periodo de tiempo durante la Fase Regular y, en gran parte, fue gracias a los goles de su joven delantero. El canterano de 23 años tuvo una temporada de ensueño, situación que elevó de forma irrisoria su valor en el mercado.

De acuerdo a las cifras ofrecidas por la plataforma especializada Transfermarkt, Hormiga González comenzó el Clausura 2026 con un precio de 7 millones de euros en el mercado. Si bien es cierto que esta cifra es considerablemente elevada para el futbol mexicano, la misma quedó muy lejos de su valor final. Y es que sus 12 goles a lo largo del torneo hicieron que su carta aumente de valor una vez más.

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El nuevo precio de Hormiga González tras el Clausura 2026

Con el torneo ya finalizado, el atacante del Guadalajara logró redoblar su precio en el mercado. La misma fuente señala que González tiene una carta valorada en 15 millones de euros en la actualidad, cifra que lo coloca como el futbolista con mayor valor de mercado en toda la Liga BBVA MX. Su capacidad goleadora y su alta proyección formaron un combo letal para que su ficha tenga un valor tan alto en estos momentos.

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Su precio está justificado, ya que Hormiga marcó el 36 por ciento de los goles que convirtió Chivas a lo largo del Clausura 2026. El entrenador Milito padeció su ausencia durante la Liguilla, ya que el canterano fue considerado por Javier Aguirre para formar parte del proceso mundialista con la Selección Mexicana. Con su nivel actual, es poco probable que González continúe vistiendo la playera rojiblanca para el Apertura 2026.

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La increíble temporada de González en Chivas

El delantero rojiblanco pasó de ser una promesa interesante a convertirse en el principal referente ofensivo del equipo de Milito, con 24 goles en la temporada 2025-26 entre Apertura 2025 y Clausura 2026, una cifra que ya lo metió en comparaciones importantes dentro de la historia reciente del Guadalajara.

No es menor que su producción también haya tenido peso histórico. Con esos 24 goles en la campaña, superó registros como los 22 tantos de Omar Bravo en la 2006-07 y previamente había igualado la marca goleadora de Javier “Chicharito” Hernández en la 2009-10.

En términos futbolísticos, la temporada de la Hormiga se explica por su olfato dentro del área, su capacidad para aparecer en momentos clave y la confianza que recibió como centro delantero titular. Su rendimiento también lo puso en la conversación de Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, aunque con competencia directa de nombres como Raúl Jiménez y Santiago Gimenez.

