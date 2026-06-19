Lo que NO se vio en TV después del triunfo de México: esta escena de la Hormiga González

Armando ‘Hormiga’ González no está teniendo mucho protagonismo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero de Chivas viene de disputar escasos minutos en el debut ante Sudáfrica y Javier Aguirre no le brindó participación en la reciente victoria de México sobre Corea del Sur. Sin embargo, el joven de 23 años se muestra alegre con sus compañeros, siendo un plus para los vestidores y así lo demostró en el Estadio Guadalajara.

Una vez finalizado el juego ante los asiáticos, la ‘Hormiga’ González fue a buscar a Raúl ‘Tala’ Rangel, quien es compañero suyo en Chivas. Sin pensarlo dos veces, el delantero le dio un fuerte abrazo al portero de la Selección Mexicana como muestra de apoyo al gran partido que tuvo. Y es que el guardameta fue vital para mantener el arco en cero durante el triunfo ante Corea del Sur.

Dicha imagen fue tomada por los aficionados que se encontraban presentes en el Estadio Guadalajara, ya que estas tomas no aparecieron en televisión.

Es un tipazo la Hormiga, ojala se le de un golesito en este mundial. pic.twitter.com/6EbcL9dppl — Nicø 🐐🇲🇨✖ (@ElRojiblanco12V) June 19, 2026

Tala Rangel fue vital para el triunfo de México

Rangel tuvo un partido muy importante y de consolidación ante Corea del Sur. No fue un encuentro de demasiadas intervenciones constantes, pero sí apareció en el momento que más pesaba: con México defendiendo el 1-0 y Corea empujando por el empate.

La jugada clave fue sobre el final, cuando Rangel sostuvo la ventaja con una doble atajada determinante. Primero reaccionó ante un remate peligroso y luego volvió a responder en el rebote, evitando el gol coreano en una acción que terminó siendo decisiva para el triunfo mexicano.

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Más allá de esa acción, su partido fue sólido en lectura y seguridad. Controló bien los centros, no dio señales de nerviosismo en un contexto de presión alta y terminó con la portería en cero por segundo partido consecutivo, algo que reforzó su candidatura como titular del combinado azteca en el Mundial.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 Mexico’s Raul Rangel in action as he makes a save from South Korea’s Cho Gue-sung REUTERS/Paul Childs TPX IMAGES OF THE DAY|Paul Childs/REUTERS

El rol de Hormiga González en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El rol de González en México durante la justa veraniega es el de delantero de recambio, no el de titular fijo. Javier Aguirre lo tiene como una pieza para cambiar partidos desde la banca, especialmente cuando el equipo necesita más presencia en el área, energía para presionar a los centrales rivales o una referencia joven que ataque los últimos metros.

Hasta ahora, la competencia interna lo condiciona. México inició ante Corea del Sur con Raúl Jiménez como centrodelantero, acompañado por Julián Quiñones y Roberto Alvarado en ataque. Eso marca la jerarquía ofensiva actual del combinado nacional: Jiménez aparece como el ‘9’ principal, mientras que González queda como alternativa para los cierres de partido.

Su Mundial, por ahora, ha sido más de aprendizaje y minutos puntuales. Ante Sudáfrica debutó al minuto 76, después del gol de Raúl Jiménez, en un contexto favorable y con México ya encaminado al triunfo. Se espera que tenga mayor protagonismo ante Chequia en la última fecha y con el equipo ya clasificado a la siguiente ronda.