OFICIAL: Hormiga González podría debutar en Europa frente a un futbolista mexicano que fue campeón

La aventura europea de Armando ‘Hormiga’ González ya comenzó y su primer partido con Olympiacos podría tener una coincidencia difícil de imaginar cuando todavía defendía la camiseta de Chivas: del otro lado podría encontrarse con un futbolista mexicano.

El delantero ya trabaja bajo las órdenes de José Luis Mendilibar y este miércoles el propio Olympiacos difundió imágenes de su primer entrenamiento en las instalaciones del club, incluyendo ejercicios con balón.

¡LA HORMIGA DEBE VOLAR A EUROPA! ¿Olympiacos o Chivas?

Y ahora todas las miradas apuntan hacia el domingo. Y es que el Olympiacos visitará al Asteras Aktor por la Jornada 2 de la Superliga de Grecia, encuentro que aparece como la primera oportunidad real para que González dispute minutos oficiales desde su llegada al futbol europeo.

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¿Quién es el mexicano que podría enfrentar a la Hormiga González?

En Asteras juega Jordan Silva, central mexicano de 32 años con un largo recorrido por el futbol nacional. Pasó por clubes como Toluca, Cruz Azul, América, Tijuana y Querétaro antes de continuar su carrera en Europa. Actualmente vive su segunda experiencia en Grecia después de haber militado en OFI Creta.

Silva también sabe lo que significa levantar un trofeo en México. Durante su etapa con Cruz Azul formó parte del plantel que conquistó la Copa MX Apertura 2018.

Y es así como una de las primeras pruebas de González en Europa podría llegar frnte a un compatriota con experiencia en varios de los clubes más importantes de la Liga BBVA MX.

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¿Cuándo podría debutar la Hormiga con Olympiacos?

El Asteras vs Olympiacos se disputará el domingo 30 de agosto a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Theodoros Kolokotronis.

González no estuvo disponible para el estreno de Olympiacos ante Atromitos, partido que observó desde las gradas mientras completaba su adaptación. Su posible participación este domingo dependerá finalmente de Mendilibar y de que su registro esté completamente habilitado.

La Hormiga llega además con ritmo competitivo después de comenzar el Apertura 2026 con Guadalajara. Olympiacos apuesta fuerte por uno de los delanteros mexicanos con mayor proyección y ahora podría comenzar a darle minutos prácticamente de inmediato.